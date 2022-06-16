媒體報導台美關係「花錢買的」林楚茵喊話：別帶風向打壓外交成果

林楚茵呼籲，外交成果是一點一滴累積下來，特定媒體別帶風向打壓。（記者陳政宇攝）

2022/06/16 13:24

〔記者陳政宇／台北報導〕針對媒體報導，民進黨政府「砸錢」找美國兩大王牌公關公司，營造台美關係穩健形象一事，立法院民進黨團今（16）日回應，這是外交系統從國民黨執政至今的工作慣例，且前總統馬英九也用了6家公關公司，其實都是第一線外交人員的努力，希望特定媒體不要用帶風向的方式，操弄、打壓現在的外交成果。

黨團幹事長鄭運鵬今日在立法院民進黨團輿情回應記者會上表示，這是過去國民黨執政到現在，外交系統在台灣外交困境下，在美國外交工作的慣例。

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黨團副書記長林楚茵表示，這陣子以來，台灣在國際上的展現，尤其是各國友邦的力挺，看在中國的眼裡簡直是無法見容。她列舉，包含美國許多挺台舉措、美國總統拜登的發言、相關國會挺台法案、我國總統蔡英文在哥本哈根會議向全球的發言、烏克蘭總統澤倫斯基也強調要力挺台灣、我國政委鄧振中於WTO與歐盟各國進行雙邊會談非常順利，大家都認為挺台灣是非常重要的。

林楚茵直言，與此同時，看到中國「以農逼政」的方式，不只是要影響台灣的選舉，也打壓台灣在國際上的表現，希望媒體報導不是一連串打壓台灣的動作。

林楚茵進一步說明，過去以來，外交是一連串、有連貫性的，在美國政治氛圍下，所有各界政治人物想進華府建立關係都是透過公關公司遊說，這在美國官方文件也會有所登載。正因為外交是延續的、政府也是延續的，不論是哪個執政黨，包含李登輝時代最有名的就是卡西迪（Cassidy & Associates），到前總統陳水扁、馬英九、現任總統蔡英文，在立法院預算當中，外交部都有登載北美司的國會運作，這也是外交部為何特別發表聲明澄清。

「希望媒體不要用政府『花錢買來』這種錯誤字眼引導民眾」，林楚茵強調，第一線的外交人員都是非常辛苦，就像堆磚塊、疊積木一樣，一點一滴累積下來的，如果要說花錢就是錯誤，根據媒體報導，馬英九執政時用了6家公關公司，但是他的外交展現和成果有現在好嗎？身為中華民國的立委，看到這些外交成就都非常感動，所以不願批評他用了6家公司，因為這都是第一線外交人員的努力，也是全台灣民眾一起的努力。

林楚茵也呼籲，希望特定媒體不要用帶風向的方式，操弄、打壓現在的外交成果，因為這都是對第一線最大的打擊，「當你打擊台灣的外交，就是站在台灣的對立面，就是在幫中共帶風向，這就太對不起外交第一線人員」。

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