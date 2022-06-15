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    黃珊珊嗆不讓基層公務員備詢 議會打臉：當過議員應很清楚規定

    台北市副市長黃珊珊曾任6屆台北市議員，她在廣播節目中說，鮮少見第一線公務員站上質詢台，「台灣已變成文字獄」，市府將不再讓第一線公務員到議會備詢，卻被台北市議會打臉。（資料照）

    台北市副市長黃珊珊曾任6屆台北市議員，她在廣播節目中說，鮮少見第一線公務員站上質詢台，「台灣已變成文字獄」，市府將不再讓第一線公務員到議會備詢，卻被台北市議會打臉。（資料照）

    2022/06/15 18:49

    相關新聞連結：
    北市網軍案 黃珊珊︰台灣已成文字獄 不再讓基層公務員備詢

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府「網軍」疑雲延燒，議員苗博雅日前要求交通局科長林育生朗讀PTT留言，副市長黃珊珊今天嗆「台灣已變成文字獄」，揚言不再讓第一線基層公務員到議會備詢。台北市議會「打臉」說，議事規則明定，當議會認為有必要時，可要求市府人員備詢，「黃珊珊當過議員應該很清楚此規定」。

    黃珊珊今天接受廣播節目《POP搶先爆》專訪時說，自己曾任6屆議員，鮮少見第一線公務員站上質詢台，「台灣已變成文字獄」，未來市府將不再讓第一線公務員到議會備詢，她批評，議會裁示追查公務員PO文動機是「思想審查」，市府不可以也不會做。

    對此，台北市議會祕書長洪樹林說，《地方制度法》雖僅規定由業務主管進行備詢，但台北市議會議事規則內明定，當議會認為有必要時，「得隨時邀請巿長或有關局處會首長及其他有關人員向本會報告」，過去包括教師、警員都有被邀請備詢的前例，黃珊珊「當過議員應該很清楚此規定」。

    台北市議會議會歷來質詢第一線公務員情況十分常見，本會期就有殯葬處員工於議場內站在市長柯文哲旁備詢，而過去引發喧然大波的「松山黑衣人」事件中，牽涉其中的派出所長等人也均到議會出席相關專案報告、接受質詢釐清案情。

    台北市議會議事規則內明定，當議會認為有必要時，「得隨時邀請巿長或有關局處會首長及其他有關人員向本會報告」。（記者鄭名翔攝）

    台北市議會議事規則內明定，當議會認為有必要時，「得隨時邀請巿長或有關局處會首長及其他有關人員向本會報告」。（記者鄭名翔攝）

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