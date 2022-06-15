黃珊珊挨批帶黃瀞瑩、陳思宇輔選 王欣儀︰濫用資源將選務寄生市府

台北市副市長黃珊珊本月12日考察士林區市場，被爆帶領民眾黨市議員參選人陳思宇、黃瀞瑩掃街拜票。（王欣儀提供）

2022/06/15 16:00

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市副市長黃珊珊本月12日考察士林區市場，被爆帶領民眾黨市議員參選人陳思宇、黃瀞瑩掃街拜票，王欣儀質疑，隊伍中有產發局、市場處官員及公務人員陪同，黃珊珊利用公家資源與身分，協助自己與北市執政的民眾黨選舉，將黨務、選務寄生在市府，要求柯市府提出調查說明報告，並認為黃若要選舉應辭去副市長職務，不該濫用市政資源替自己選舉。

台北市議會下午召開大會，王欣儀提出黃珊珊行政不中立、濫用市政資源的事證，要求柯市府提出調查說明報告，並請議長裁示；王欣儀調閱黃珊珊行程，卻發現沒有考察士林區福華市場、華榮街市場的行程，卻動用公家人力，包含產發局長、市場處副處長、科長及股長全都到場，甚至科長還幫議員參選人拍照，相當離譜。

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王欣儀表示，若是政黨活動可以不公開，也能讓黨籍候選人一起跑行程，但動用到公家人力根本視法紀如無物，黃珊珊身為副市長又是市長參選人，應要為此公私不分、濫用行政資源協助個別政黨從事選舉道歉，並辭去副市長職務，光明正大地投入選舉，別蹭公家資源、帶著民眾黨議員參選人拜票，將選務寄生在北市府資源。

議員秦慧珠批評，黃珊珊明顯違反行政中立、將公務人員當作是作秀工具，也是政黨不分的案例，如果針對這樣的問題不釐清，繼續姑息恐怕還會繼續發生，副市長利用假日考察市場，行程列為不公開、非公務行程，卻找公務人員來加班，市府必須報告說明。

議員楊靜宇也要求，北市府必須做專案報告說明；議長陳錦祥最後裁示，北市府下週需將報告送到議會，若市府有公務行程，也必須讓選區議員知道，讓議員了解民情。

台北市副市長黃珊珊本月12日考察士林區市場，被爆帶領民眾黨市議員參選人陳思宇、黃瀞瑩掃街拜票。（王欣儀提供）

台北市副市長黃珊珊本月12日考察士林區市場，被爆帶領民眾黨市議員參選人陳思宇、黃瀞瑩掃街拜票。（王欣儀提供）

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