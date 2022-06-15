遠雄籲國賠訴訟與議約脫鉤 黃珊珊：不可能

台北市副市長黃珊珊強調，大巨蛋在議約完成前，國賠訴訟要撤回，不可能脫鉤。（圖擷自柯文哲YouTube ）

2022/06/15 16:54

〔記者蔡思培／台北報導〕遠雄集團的台北文化體育園區（大巨蛋）日前遭北市議員指控，計畫內容中體育場館將「不作為職棒場地」。對此遠雄解釋，沒有任何一家職棒球團曾與大巨蛋接洽，未來大巨蛋一定會打棒球；遠雄也希望台北市政府將退回國賠申請與大巨蛋議約脫鉤。但台北市副市長黃珊珊強調，北市府的條件之一就是在議約完成前，國賠訴訟要撤回，不可能脫鉤。

北市議員游淑慧指出，依據遠雄2020年版投資計畫執行書內容，竟將棒球比賽收入全部取消，並明言未來不規劃作為職棒的比賽場地，反而將演唱會檔數提高3倍，使得原本應該作為棒球比賽或運動賽事的主體建築淪為「掛羊頭賣狗肉」，甚至還將棒球博物館改為商鋪收取租金。

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台北市政府今天下午召開防疫記者會，媒體也關心起大巨蛋爭議。台北市副市長蔡炳坤強調，「大巨蛋歡迎職棒，也歡迎更多運動賽事」，遠雄2020年提出財務規劃時，大巨蛋還在興建中，當然沒有職棒會接觸。蔡說，北市不同意遠雄所提不辦職棒的財務規劃，已經請遠雄在2022年要提出的財務規劃中，把積極爭取職棒進駐、國際相關棒球賽事納入，「大巨蛋的興建就是要為運動賽事、職棒所辦，會堅持原來的初衷」。

另外，大巨蛋未按圖施工遭勒令停工5年，遠雄對此提出國賠訴訟，北市府則以撤回訴訟作為議約條件。遠雄今要求，北市府應把退回國賠申請與議約兩者脫鉤。黃珊珊表示，大巨蛋是卡在中央內部的審查，並非北市府，北市府對大巨蛋沒有成見，希望盡速提供給市民使用。黃也說，遠雄提出的國賠訴訟，在協商過程中停止訴訟，北市條件之一就是在議約完成、取得使照之前，國賠訴訟必須要撤回，「遠雄不管他說什麼，這都是議約條件之一，這沒有問題，不可能脫鉤」。

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