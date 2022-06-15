中國禁台石斑魚稱有禁藥 農委會︰複驗養殖場未檢出

中國以驗出台灣石斑有結晶紫禁藥，宣布自13日起暫停台灣石斑魚輸入，漁業署和地方政府複驗養殖漁場並未驗到有禁藥。（資料照）

2022/06/15 18:02

〔記者楊媛婷／台北報導〕中國自13日起暫停台灣石斑輸入，並指原因是在台灣輸中的2批石斑魚驗出結晶紫，農委會漁業署和地方政府對於系統登載的2批石斑魚的3家養殖場、2艘活魚搬運船展開調查，今（15）公布相關調查結果，3家養殖場並未供貨外，其中1場養殖戶為釐清原因，採檢送驗（還原）孔雀綠、（還原性）結晶紫、四環黴素（土黴素）等動物用藥品，抽驗結果未有違法使用藥物情事。

漁業署發布新聞稿表示，有關6月10日中國海關總署通報台灣輸中國石斑魚檢出（還原性）結晶紫之事，為釐清業者是否違法使用藥物及確保國人食用安全，漁業署與地方政府對受通報的2艘活魚運搬漁船於系統登載其3場來源養殖場追查，3場養殖戶均表示並無供貨。

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漁業署已持續與地方政府就可能其他來源養殖場持續追蹤調查，現正與地方政府追查該2船同航次11場養殖場魚貨來源，並採取貨源移動管制及採樣送驗，以及檢視供應鏈各環節，以釐清本案情，並將儘速對外說明；如果經調查活魚運搬漁船及養殖場有違反相關規定，將依法裁處。

漁業署表示，石斑魚為我國極為重要的養殖產業，漁業署與國內相關養殖業者都非常重視生產石斑魚的品質，近年來與防檢局、地方政府共同攜手，致力於正確用藥宣導、未上市產地監測等，又漁業署對於放養量申報係運用高科技航拍輔以衛星影像，去年申查報逾91%，均納入市售抽驗藥檢母數納管，近年來市場上的石斑魚已鮮少檢出用藥不合格情事。

漁業署表示，將持續調查本案，釐清可能問題環節所在，若查明業者確有違法使用藥物或其他不合規定情事，後續亦將依規定查處，以確保我國石斑魚品質，另外調查結果出爐後，也會透過兩岸平台將結果傳給中國。

漁業署進一步強調，為確保食魚安全，我國養殖魚未上市前，均辦理未上市水產品產地監測，未來將持續辦理，並擴大辦理用藥管理教育訓練，並配合產地聘用水產獸醫師駐診服務，請國人安心吃國產水產品。

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