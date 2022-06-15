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    大巨蛋不能打職棒？ 蔣萬安：盼市長放下對大巨蛋成見

    蔣萬安今天上午出席台灣圓緣慈善推廣協會「國際幸福圓桌論壇」。（圖由蔣萬安委員辦公室提供）

    蔣萬安今天上午出席台灣圓緣慈善推廣協會「國際幸福圓桌論壇」。（圖由蔣萬安委員辦公室提供）

    2022/06/15 12:15

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府日前公布與遠雄集團議約台北文化體育園區（大巨蛋）的營收分潤結果，但台北市議員游淑慧發現，計畫內容中體育場館將「不作為職棒場地」太荒謬，痛批市長柯文哲失職。國民黨台北市長候選人蔣萬安今天表示，希望台北市長柯文哲放下對大巨蛋成見，讓市民有一個遮風避雨的運動場館。

    游淑慧表示，依遠雄2020年版投資計畫執行書內容，竟將棒球比賽收入全部取消，並明言未來不規劃作為職棒比賽場地，反將演唱會檔數提高3倍，使得原本應該作為棒球比賽或運動賽事的主體建築淪為「掛羊頭賣狗肉」，甚至將棒球博物館改為商鋪收取租金。柯文哲也承諾會對此檢討，並要求刪除計畫書中所稱不作為職棒場地的條文。

    蔣萬安今天上午出席台灣圓緣慈善推廣協會「國際幸福圓桌論壇」，會前也被問起大巨蛋爭議。蔣表示，1991年職棒因雨延賽，當時的觀眾齊聲吶喊、對坐在觀眾席的行政院長郝柏村提出「我們要大巨蛋」，因此催生了台北市的大巨蛋。

    蔣萬安說，台北市民對大巨蛋完工後舉辦職棒賽事有所期待，大巨蛋工程延宕這麼久，他希望柯文哲放下對大巨蛋的成見，盡快按契約規範完工驗收，讓台北市民有一個遮風避雨的運動場館可以使用。

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