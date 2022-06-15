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    綠營「非陳時中不可」消退 蔣萬安：無論是誰都做好萬全準備

    蔣萬安今天表示，民進黨終究會派出一個人，無論是誰，他就是做好萬全準備、提出政策、願景，並勤走基層。（圖由蔣萬安辦公室提供）

    蔣萬安今天表示，民進黨終究會派出一個人，無論是誰，他就是做好萬全準備、提出政策、願景，並勤走基層。（圖由蔣萬安辦公室提供）

    2022/06/15 12:03

    〔記者蔡思培／台北報導〕2022台北市長選舉將在年底登場，國民黨提名立委蔣萬安參選，民進黨衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍呼聲高，不過現在綠營傳出選戰已沒有「無非陳時中不可」，讓外界質疑陳跌下神壇。蔣萬安今天表示，民進黨終究會派出一個人，無論是誰，他就是做好萬全準備、提出政策、願景，並勤走基層。

    蔣萬安今天上午出席台灣圓緣慈善推廣協會「國際幸福圓桌論壇」，會前受訪被問起「3＋4」政策，蔣認為根本邏輯不通、前後矛盾，入境者不再強制要求搭乘防疫專車，也可透過親友接送，但又要求要一人一戶，非常的矛盾。

    近來民進黨內傳出沒有非陳時中不可，外界也關心陳是否已摔下神壇，蔣萬安表示，民進黨年底終究會派一個人，無論是誰，他就是做好萬全準備、提出政策、願景、城市未來發展藍圖，並勤走基層。國民黨內也建議蔣把握討厭陳時中氛圍更主動出擊，蔣說，這段期間大家對於指揮中心、政府的防疫工作相當不滿，政府沒有做好準備，就放任民眾與病毒共存，所謂的超前部署根本是謊言，後續補救更是荒腔走板。

    蔣萬安表示，初期防疫物資不足、兒童疫苗缺乏、後續快篩陽確診、即刻給藥也是大家再三提出，指揮中心才採納，過程造成很多不幸轉成中重症、死亡的案例，都非國人樂見，最近24小時遺體火化爭議，指揮中心也還沒提出明確規範，讓不幸離世的民眾與家屬情何以堪。

    台北市議員徐巧芯昨表示，蔣萬安選戰節奏若對了，可以搶到民眾黨的選票，蔣今天也被問起，若選戰是三腳督，是否仍不利。蔣表示，不管三腳督、四腳督、藍白合、綠白合、棄保，都不是他關心在意的事，他就是專注在設定目標，面對年底選舉一步一腳印，爭取市民的認同與支持。

    對於國民黨主席朱立倫先前曾說九二共識是「沒有共識的共識」，蔣萬安表示，九二共識在前總統馬英九執政期間對兩岸交流有幫助，相信朱接下來會有更完整說明。

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