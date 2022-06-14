質疑中央地方不同調 蔣萬安批柯市府：把防疫當吵架「相罵本」

蔣萬安今天接受廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪。（蔣萬安辦公室提供）

2022/06/14 12:21

〔記者蔡思培／台北報導〕國內疫情持續，但台北市政府與中央在防疫上經常意見不同，台北市長柯文哲更曾批中央政策白癡。國民黨台北市長候選人蔣萬安今在廣播上一次砲打中央與地方，先批中央抱持懷疑僥倖心態，認為可以安然度過疫情、政策跟不上，累垮第一線人員；又批北市府把防疫當成與中央吵架的相罵本，忘了首都應該有的遠見。

蔣萬安今天接受廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪，蔣表示，他們一家先前也確診，他與太太隔離仍要照顧未滿1歲的孩子，心理焦慮遠大於身體，也能體會確診民眾心情。蔣認為，這次政府防疫作為荒腔走板，完全沒做好準備就放任民眾與病毒共存。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安表示，去年政府是因為民眾的防疫意識與配合守住疫情，但中央政府有懷疑僥倖心態，認為可以安然度過，即便看到國外疫情爆發，防疫設備仍未備足，所以當台灣要從清零走向共存，很多政策跟不上，不管是快篩、兒童疫苗、口服藥等防疫武器、通報流程繁瑣，累垮第一線公衛人力，種種都凸顯政府讓人民不滿意。

蔣萬安也說，這次防疫過程，中央、地方有很多不同調、沒做好溝通，像是中央想增加專責病房，地方卻認為是盲目增加，很多攸關人民生命、健康的權益，往往淹沒在中央與地方間的政治口水中。蔣說，台北市政府去年有編28億元預算採購疫苗、防疫物資，市府官員事後卻要刪除，當時很多議員反對，但北市府還是堅持刪除。

蔣萬安表示，若他身為台北市市長，一定會保留防疫預算，這是市民救命錢，要有遠見、以備不時之需。他也認為，北市府這次防疫過程很可惜，因為北市有充足預算經費、優秀第一線醫療公衛人才、完善的聯醫系統，但在很多防疫部署沒做到位，「往往把防疫當成與中央吵架的相罵本，忘了自己身為首都應該有的遠見與能量」。

蔣萬安也說，先前自由廣場已設篩檢站，中央希望設置疫苗接種站，就被台北市長柯文哲批評白癡政策，過程應該有很多溝通，不該讓中央地方力量分散、對民眾不利。但蔣也批評，中央將放寬的入境「3+4」非常瞎，前3天在防疫旅館，後4天可出門上班，但在防疫旅館還是會遇到其他前3天隔離的民眾、風險很高。蔣認為，規定會有很多亂象，規畫也不夠周延，不知道背後目的是什麼，一般人用常識就可以判斷這樣規定會造成更大風險。蔣認為，中央防疫很多政策相互矛盾、前後不一。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法