習簽署《非戰爭軍事行動綱要》 王丹：台灣應高度重視

中國國家主席、中共中央軍委主席習近平日前簽署命令，發布《軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）》，據指該命令為部隊遂行「非戰爭軍事行動」提供法規依據，對此旅居美國的民運人士王丹表示，台灣方面應高度重視。（路透）

2022/06/14 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席、中共中央軍委主席習近平日前簽署命令，發布《軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）》，據指該命令為部隊遂行「非戰爭軍事行動」提供法規依據，對此旅居美國的民運人士王丹表示，這個動作不僅震攝中國國內反對力量，也是劍指台灣，認為值得台灣方面高度重視。

中國官媒新華社在昨日傍晚發出訊息，指中共中央軍委主席習近平簽署命令，發布《軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）》，將從2022年6月15日起施行。報導指該綱要共6章59條，為部隊遂行非戰爭軍事行動提供法規依據；重點就是要深入貫徹習近平強軍思想，且要應對處置突發事件。由於今年底中共將召開二十大，但目前反習聲浪崛起，此時發布這項命令也引發外界聯想及揣測。

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王丹今上午則在臉書發文表示，習的動作既是震攝中國國內反對力量，也是劍指台灣，雖然這個動作，並不代表習近平已經決定攻打台灣，畢竟虛張聲勢本就是中共一貫做法，但仍值得台灣方面高度重視。他也提到，這個動作，也有可能是為了增加美中較量的籌碼。

其他網友也在底下留言議論紛紛「重點是『創新軍事力量運用方式』，要搞小手段了」、「為攻打台灣做好文件準備」、「像俄羅斯一樣以特別軍事行動的名義打烏克蘭般，攻打台灣！」、「致敬普丁？非軍事侵略！」、「中國跟俄國不用戰爭的名義出兵，是因為害怕制裁和面對國際法的刑事責任，所以才對國際社會說是特別軍事行動」、「是否和中印邊界的狀況相似？非軍方命令的個人行動？」等。

《新華社》在報導中指出，該綱要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想，著眼有效防範化解風險挑戰、應對處置突發事件，保護人民群眾生命財產安全，維護國家主權、安全、發展利益，維護世界和平和地區穩定，創新軍事力量運用方式，規範軍隊非戰爭軍事行動組織實施，對有效履行新時代軍隊使命任務具有重要意義。

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