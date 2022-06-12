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    張志豪指隱匿恩恩案要送監院調查 新北衛生局：無錄音設備未隱瞞

    民進黨新北市議員張志豪懷疑衛生局有錄音檔但刻意隱匿，對此，衛生局表示，衛生局及中和衛生所都沒有設置錄音設備，沒有什麼好隱瞞的。（記者林欣漢攝）

    民進黨新北市議員張志豪懷疑衛生局有錄音檔但刻意隱匿，對此，衛生局表示，衛生局及中和衛生所都沒有設置錄音設備，沒有什麼好隱瞞的。（記者林欣漢攝）

    2022/06/12 16:48

    〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市議員張志豪續追恩恩事件，懷疑衛生局有錄音檔但刻意隱匿，他今天表示，會將市府回覆的公文送交監察院調查；對此，衛生局表示，衛生局及中和衛生所都沒有設置錄音設備，沒有什麼好隱瞞的。

    新北市2歲童恩恩染疫送醫不治，恩恩爸認為是延誤送醫造成，事後要求還原「消失的81分鐘」，並於6日到新北市消防局聽報案電話錄音。張志豪今天指出，恩恩事件最重要的關鍵角色在衛生局，不論是後送機制消防局不能跳過衛生局直接派車送醫，或是當日衛生局和衛生所失聯斷訊，衛生局都應該主動說明，而不是躲在消防局背後，由消防局承擔一切責任。

    張志豪表示，恩恩寶貴生命消逝的最大原因仍是在衛生單位的失聯，可以合理懷疑，消防局不敢也不能提供錄音的真實原因，就是因為找不到衛生單位，他呼籲衛生局應該開誠布公的還原事實。

    對此，衛生局表示，在寄給恩恩爸的函覆公文及資料有說明，衛生局及中和衛生所都沒有設置錄音設備，故無法提供錄音檔及相關通話內容。而恩恩爸到新北市府拿資料當天，衛生局也有當面向他說明，衛生局如同一般行政機關一樣總機電話沒有裝置錄音設備，這沒有什麼好隱瞞的。

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