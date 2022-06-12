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    1922有無公權力？ 曾銘宗嗆「對賭」陳時中賠快篩劑

    國民黨立法院黨團12日上午召開「防疫選戰超前部署！抹黑打壓地方政府！世界奇觀！」記者會，總召曾銘宗（右）、首席副書記長李德維（左）出席表示，蔡政府用恩恩爸爸事件抹黑、打壓地方政府，國民黨團將要求成立調閱小組，還原事實，給恩恩爸爸一個交代。（記者羅沛德攝）

    國民黨立法院黨團12日上午召開「防疫選戰超前部署！抹黑打壓地方政府！世界奇觀！」記者會，總召曾銘宗（右）、首席副書記長李德維（左）出席表示，蔡政府用恩恩爸爸事件抹黑、打壓地方政府，國民黨團將要求成立調閱小組，還原事實，給恩恩爸爸一個交代。（記者羅沛德攝）

    2022/06/12 11:01

    〔記者林良昇／台北報導〕新北市中和區2歲男童「恩恩」不幸染疫過世，後續事件延燒，立法院國民黨團總召曾銘宗今嗆聲，要與中央疫情指揮中心指揮官陳時中對賭「1922」有無公權力，若無公權力，他願賠100個快篩劑，但若有公權力，陳時中要賠他10個快篩劑。

    立院國民黨團今召開記者會，對於新北市中和區2歲男童「恩恩」染疫過世後續事件新北市政府遭批判表達不平。曾銘宗表示，恩恩爸爸打1922，1922毫無作為，陳時中卻說1922沒有公權力，根本是專業有問題，不知道應去問一下有法律背景的行政院發言人羅秉成或法務部。

    曾銘宗認為，1922絕對有公權力﹔依據行政程序法第2條第3項，受託行使公權力的個人或團體，於委託範圍內，視為行政機關，而根據國家賠償法第4條規定，受委託行使公權力的團體，其執行職務之人於行使公權力時，視同委託機關的公務員。1922受衛福部委託接電話溝通，就視同公務員。

    曾銘宗也向陳時中對賭1922是否有公權力，若有公權力，陳時中只要給他10個快篩劑﹔如果沒有公權力，他可以賠陳時中100個快篩劑，「看他敢不敢？」

    曾銘宗表示，國民黨團建議恩恩爸爸依據國家賠償法規定，對1922不作為提出國賠申請，國民黨團會全力協助﹔另在立院開議後，國民黨團會針對1922有關恩恩爸爸事件成立調閱委員會，還原事實，給恩恩爸爸一個交代。

    國民黨團首席副書記長李德維說，地方政府接受中央規定指引，後來出事後，中央連夜修改規定，把所有責任推給地方政府，全民無法接受，希望防疫作戰不要變成選戰，中央政府甩鍋給地方，陷地方政府於不義。

    曾銘宗批評，蔡政府一再宣稱防疫工作超前部屬，事後卻要藥品沒藥品、要疫苗沒疫苗、要快篩沒快篩，超前部屬是大內宣，坊間將超前部屬已視為笑話一則。

    曾銘宗質疑，中央政府動員黨政、網軍側翼，猛打地方政府，儼然年底選戰已經開打，在疫情惡化階段，利用相關事件抹黑地方政府，讓人發現蔡政府超前部署在年底選戰，心中只有政治和選舉，沒有人民，「真是世界奇觀！」呼籲全民好好檢視，年底用選票教訓民進黨。

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