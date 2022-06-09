法院准身分證免載父母配偶名 曾銘宗反對：父母養育子女很久

台北高等行政法院判決陳男換發身分證時可以不登載相關個資，立法院國民黨團總召曾銘宗（左二）表示，父母養育子女很久，不贊同不登載父母姓名。（記者廖振輝攝）

2022/06/09 14:08

〔記者王千豪／台北報導〕律師陳宏奇去年赴戶政機關換發身分證，要求新的身分證不要登載配偶等特定個人資訊，遭拒後提告。台北高等行政法院判決，陳男換發身分證時，可以不登載相關個資。對此，立法院國民黨團總召曾銘宗表示，父母養育子女很久，不贊同不登載父母姓名。

陳宏奇去年初至文山戶政事務所申請換發身分證，要求新身分證不含家人姓名、役別、照片等，遭戶政人員拒絕後提告。台北高等行政法院認為，憲法保障人民的資訊隱私權，其中，配偶及父母姓名、役別屬於「間接」辨識資訊，若強制登載，確有違比例原則，因此判決陳男換發身分證時，可以不登載相關個資，全案可上訴。

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國民黨團今（9）日上午召開「恩恩爸爸打1922 143分鐘後才處裡！ 蔡政府出來說清楚、講明白！」記者會，會後曾銘宗被問及對身分證不登載父母及配偶姓名的看法。

曾銘宗表示，大方向還是要有配偶跟父母，尤其是父母養育這麼久，竟然不願意把父母的姓名登載在身分證上，不贊成。不過曾銘宗也說，假設有特殊的情況，經由戶政機關核准，可以有例外。

另外，曾銘宗說，數位身分證在立法院審議過程中，還沒有達成共識，各界還有不同意見，且涉及個資問題，短時間之內還不會實施。

律師陳宏奇去年赴戶政機關換發身分證，要求新的身分證不要登載配偶等特定個人資訊，遭拒後提告。台北高等行政法院判決，陳男換發身分證時，可以不登載相關個資。（資料照）

國民黨立法院黨團9日舉行「恩恩爸爸打1922，143分鐘後才處理！蔡政府出來講清楚、說明白！」記者會。（記者廖振輝攝）

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