為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    法院准身分證免載父母配偶名 曾銘宗反對：父母養育子女很久

    台北高等行政法院判決陳男換發身分證時可以不登載相關個資，立法院國民黨團總召曾銘宗（左二）表示，父母養育子女很久，不贊同不登載父母姓名。（記者廖振輝攝）

    台北高等行政法院判決陳男換發身分證時可以不登載相關個資，立法院國民黨團總召曾銘宗（左二）表示，父母養育子女很久，不贊同不登載父母姓名。（記者廖振輝攝）

    2022/06/09 14:08

    〔記者王千豪／台北報導〕律師陳宏奇去年赴戶政機關換發身分證，要求新的身分證不要登載配偶等特定個人資訊，遭拒後提告。台北高等行政法院判決，陳男換發身分證時，可以不登載相關個資。對此，立法院國民黨團總召曾銘宗表示，父母養育子女很久，不贊同不登載父母姓名。

    陳宏奇去年初至文山戶政事務所申請換發身分證，要求新身分證不含家人姓名、役別、照片等，遭戶政人員拒絕後提告。台北高等行政法院認為，憲法保障人民的資訊隱私權，其中，配偶及父母姓名、役別屬於「間接」辨識資訊，若強制登載，確有違比例原則，因此判決陳男換發身分證時，可以不登載相關個資，全案可上訴。

    國民黨團今（9）日上午召開「恩恩爸爸打1922 143分鐘後才處裡！ 蔡政府出來說清楚、講明白！」記者會，會後曾銘宗被問及對身分證不登載父母及配偶姓名的看法。

    曾銘宗表示，大方向還是要有配偶跟父母，尤其是父母養育這麼久，竟然不願意把父母的姓名登載在身分證上，不贊成。不過曾銘宗也說，假設有特殊的情況，經由戶政機關核准，可以有例外。

    另外，曾銘宗說，數位身分證在立法院審議過程中，還沒有達成共識，各界還有不同意見，且涉及個資問題，短時間之內還不會實施。

    律師陳宏奇去年赴戶政機關換發身分證，要求新的身分證不要登載配偶等特定個人資訊，遭拒後提告。台北高等行政法院判決，陳男換發身分證時，可以不登載相關個資。（資料照）

    律師陳宏奇去年赴戶政機關換發身分證，要求新的身分證不要登載配偶等特定個人資訊，遭拒後提告。台北高等行政法院判決，陳男換發身分證時，可以不登載相關個資。（資料照）

    國民黨立法院黨團9日舉行「恩恩爸爸打1922，143分鐘後才處理！蔡政府出來講清楚、說明白！」記者會。（記者廖振輝攝）

    國民黨立法院黨團9日舉行「恩恩爸爸打1922，143分鐘後才處理！蔡政府出來講清楚、說明白！」記者會。（記者廖振輝攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    身分證不列父母、配偶？ 鄭運鵬：應以個人資訊為主
    2022/06/09 12:55

    身分證不列父母、配偶？ 鄭運鵬：應以個人資訊為主
    北高行判決可拒登特定個資／提告人：身分證揭露太多資訊 內政部：關係全國證件一致性
    2022/06/09 05:30

    北高行判決可拒登特定個資／提告人：身分證揭露太多資訊 內政部：關係全國證件一致性

    基礎建設兆元大商機
    法院判准身分證不刊父母、配偶姓名 內政部怒了：無法接受將上訴
    2022/06/08 15:00

    法院判准身分證不刊父母、配偶姓名 內政部怒了：無法接受將上訴
    法院准身分證拒載家人姓名、役別 內政部：如果有就要填寫
    2022/06/08 12:25

    法院准身分證拒載家人姓名、役別 內政部：如果有就要填寫

    傳統藥用植物在培育和運用邁向新紀元
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播