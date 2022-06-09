身分證不列父母、配偶？ 鄭運鵬：應以個人資訊為主

鄭運鵬認為，以現代觀念來看，身分證應提供個人資訊為主。（記者陳政宇攝）

2022/06/09 12:55

〔記者陳政宇／台北報導〕台北高等行政法院昨裁定，身分證登載配偶、父母姓名資料，不僅妨害人民隱私權，也違反比例原則；內政部則表示支持戶政事務所提上訴。對此，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬今（9）日表示，以現代觀念來看，身分證應提供個人資訊為主，但每個人觀念不同，目前也都沒有定論。

身分證資訊引發論戰，鄭運鵬今日受訪回應，紙本身分證並非全世界都有，每個國家制度不同，尤其近年重視個資問題，包含公權力、警察臨檢調閱到什麼地步，大家都有不同意見。台灣習慣在一張身分證上提供很多資訊，現在看來不太數位化，很多資訊也是封建時代留下來、以為要放上去，但現在已經不需要了。

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鄭運鵬說，每個人對於要告知到什麼地步、要讓公家機關知道什麼狀況，身分證上包含國旗、個人照片、父母欄等資訊的刪減與否，這些都是進步的討論。法院有不同觀念，甚至不同年齡層的法官有不同見解，但目前戶政系統沒有要做大幅度修正，行政院之前也決定暫停換發數位身分證。

「每個人觀念不同」，鄭運鵬指出，以現代觀念來看，身分證應提供個人資訊為主，其他諸如家長等其他資訊應該是越少越好。既然法院這樣裁決，戶政系統、內政部也有不同見解，有這些辯論和討論也很好，至於下次新版身分證該如何，大家再來討論。法院裁決父母欄必要性引發討論，目前行政端和法院端、很多國人，對身分證有不同情感和要求，這點需要一段時間討論，目前也都沒有定論。

律師陳宏奇去年至台北市文山區戶政事務所，申請換發不含父母、配偶姓名等項目的身分證被拒，因此不服提告。台北高等行政法院裁定，身分證登載父母、配偶姓名及役別，不符《戶籍法》授權意旨，妨害人民隱私權、也違反比例原則，判戶政事務所應核發不含這些資訊的身分證。

不過，內政部反駁，身分證為政府核發重要身分證明，具有高度公信力，若民眾自行選擇欄位，不同版本恐造成資料判讀混淆，嚴重影響公信力，效用無法及於全國，將協助戶政事務所上訴。

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