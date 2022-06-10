斯洛伐克帥哥議員掀轟動 立委爆：他愛上台灣了

史丹奇克外型亮眼，訪台期間引發不少關注。（擷取自Andrej Stancik IG）

2022/06/10 16:31

〔記者陳政宇／台北報導〕斯洛伐克訪團昨日參訪立法院，27歲團員史丹奇克（Andrej Stancik）亮眼外型成為焦點，不少立委爭相合影。對此，民進黨立委許智傑表示，史丹奇克曾透露「已經愛上台灣了」，這讓他非常的感動。

史丹奇克於2020年斯洛伐克國會選舉中當選，他訪台前曾透過IG盛讚，台灣是個先進的民主國家，有很多值得斯洛伐克學習之處，「台灣唯一的不幸，就在於它的鄰居」，中國不承認台灣，視其為自己領土的一部分。

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許智傑今日受訪直言，史丹奇克本人真的是大帥哥，還有健美的身材，非常有活力和熱情，「他甚至說他已經愛上台灣了，讓我非常的感動」。

許智傑說，史丹奇克才27歲，年紀很輕就長期參與社會運動，並精通多國語言，能力又好，這幾天參訪穿了一雙熊貓的襪子，將來會是我們兩國繼續交流的重要夥伴。

另外，關於斯洛伐克訪團昨日在立院模擬打架一事，許智傑表示，這次參訪團議員都很活潑，我們提到議場之前衝突打破國父遺像的事情，議員們就逗趣做出一個要對戰的姿勢，這是一個有趣的小插曲。他們還是很敬佩台灣的自由民主，及女性參政比例超高，認為台灣真的很先進。

立法院民進黨團副書記長林楚茵則指出，與過去來訪「正襟危坐」的其他國家議員不同，斯洛伐克訪問團成員不僅親切、而且對台灣充滿好奇，訪台前看了很多台灣新聞，注意到立院日前發生的肢體衝突，於是也關注到國父遺像破洞，因此現場比劃了一下。台灣現在因經濟發展、自由民主引來全世界關注，這是值得開心的事情。

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