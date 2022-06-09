訪立院驚見「國父遺像破洞」 斯洛伐克議員敬佩台灣民主多元

斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省訪問團參訪立法院，模擬朝野立委肢體衝突全武行。（記者廖振輝攝）

2022/06/09 23:19

〔記者陳政宇／台北報導〕斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省聯合訪團今天（9日）拜訪立法院，在議場模擬「全武行」，還發現國父遺像破洞。立法院「台灣─斯洛伐克國會聯誼會」會長、民進黨立委許智傑透露，斯洛伐克議員都覺得很稀奇，卻都很敬佩我們很民主、社會很多元。

「台灣─斯洛伐克國會聯誼會」今天舉行成立大會，許智傑帶領訪團參觀立法院議場，感受台灣國會氣氛，也特別介紹日前被國民黨立委用砸破的孫中山畫像。

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至於，斯洛伐克議員們的反應如何？許智傑還原過程說，今天參訪議場時，外賓有發現上頭的畫作「怎麼有破洞」？他跟民進黨立委何志偉就說，這是之前在野黨丟水杯弄破的。

許智傑說，斯洛伐克議員都覺得很稀奇，不過他們都很敬佩台灣很民主，社會很多元，也認為兩國互動會越來越熱絡，這個小插曲他們應該不會放在心上。

此外，對於國際曾報導的立法院衝突場景，斯洛伐克訪賓們也模擬「扭打」，陪同參觀的何志偉則示範如何在混亂的場景中勸架。另有訪賓在議場舉起立法院民進黨團在院會表決常用的「贊成」、「反對」手舉牌，與我國立委合影留念，現場氣氛相當歡樂。

陪同參觀的立委何志偉示範如何在混亂中勸架。（記者廖振輝攝）

斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省訪問團參訪立法院，在議場中舉起民進黨團反制杯葛時常用的「贊成」手板。（記者廖振輝攝）

斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省訪問團參訪立法院，與朝野立委在議場發言台合影。（記者廖振輝攝）

斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省訪問團參訪立法院，布拉提斯拉瓦省長德若巴（中）與議員在議場中比出愛心手勢合影。（記者廖振輝攝）

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