讚台灣對抗「中國病毒」成典範 法參議員葛里歐曝力挺決心

法國參議院外交暨國防委員會副主席葛里歐（Joel Guerriau）（中）一行6人參訪立法院，並由時代力量立委邱顯智（中左）接待導覽。 （記者劉信德攝）

2022/06/10 13:13

〔記者吳書緯／台北報導〕法國參議院外交暨國防委員會副主席葛里歐所率領的跨黨派議員訪問團，今日參訪立法院；葛里歐在午宴致詞表示，台灣面臨國安問題，日常生活遭受各式各樣攻擊，但台灣還是撐住了，且在對抗「中國病毒」等方面成為典範，卻因中國阻撓無法加入世界衛生組織，這也是法國參議院去年以304票通過支持台灣參與國際組織決議案的原因。

葛里歐一行人今天上午先是在立法院時代力量黨團總召邱顯智陪同下，參觀立法院議場，隨後在立法院中興大樓，由立法院長游錫堃設宴款待，民進黨立委、台灣與法國國會友好協會會長蔡適應也出席與會。

請繼續往下閱讀...

游錫堃致詞表示，依國民主權與聯合國憲章民族自決精神，台灣歷經國會全面改選、總統直選及三度政黨輪替，早已經成為一個主權獨立國家，根據國際法，台灣、澎湖不屬於中國；台灣過去從未被中華人民共和國統治過，台灣與中國互不隸屬；台灣絕非中國的一部分；台灣與中國，一邊一國是鐵錚錚的事實。

游錫堃感謝法國參議院去年通過的友台決議，以及今年對於台灣加入國際組織的各種聲援與支持，期盼未來台法間的交流更加密切，也呼籲全世界的其他民主國家更多國會議員，能夠與台法國會議員一樣，一起站出來，聯手對抗「威權獨裁體制」，共同守護「自由民主價值」。

葛里歐表示，對於法台之間有相當多的共同點，感到非常的驚嘆，雙方所支持與捍衛的價值相同，但「其他國家不是這樣子」，而台灣人跟中國人的差異非常巨大，台灣有民主的選舉，人民選出他們的代表，法國人在1789年時藉由孟德斯鳩的「三權分立」學說得到靈感，國會最後演變成參議院、國民議會的兩院制。

葛里歐大讚，台灣的能源政策也支持乾淨能源、綠色能源，法國也希望中國做出同樣的事情，但事情並非如此，而台灣在面臨國安方面的問題，日常生活遭受各式各樣的攻擊，但台灣還是撐住了，且在某些方面成為典範，例如對抗「中國病毒」方面。

葛里歐解釋，他與陪同訪團來台的駐法大使吳志忠一樣，喜歡把新冠病毒稱為「中國病毒」，而台灣亮眼的防疫成績，卻不能加入世界衛生組織，只因為中國阻撓，這也是法國參議院去年以304票通過支持台灣參與國際組織決議案的原因。

最後，葛里歐說，台灣在各方面無論做為或舉措都非常亮眼「堪稱楷模」，但還是未能參與國際組織，而世界上許多國家在國際領域作為，沒有台灣多，卻能參加這些國際組織，這也是法國參議員要改善這個不公平現象的原因，而去年法國參議院友台小組主席李察訪台，接到中國駐法大使館的威脅信，「加深我們支持台灣的決心」。

法國參議院外交暨國防委員會副主席葛里歐（Joel Guerriau）一行人參訪立法院，並參觀議場了解立法院開會流程。 （記者劉信德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法