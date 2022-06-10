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    高雄與斯國布拉提斯拉瓦省簽署姊妹市 陳其邁：擴大合作

    陳其邁以台灣燈會無人機展示的心型斯國國旗，象徵兩國友誼。（記者王榮祥翻攝）

    陳其邁以台灣燈會無人機展示的心型斯國國旗，象徵兩國友誼。（記者王榮祥翻攝）

    2022/06/10 07:41

    〔記者王榮祥／高雄報導〕城市防疫外交升級！高雄市政府今將與斯洛伐克的布拉提斯拉瓦省簽署姊妹市及友好夥伴城市，全面擴大各領域交流合作；市長陳其邁先在昨晚宴請斯國訪團，承諾疫情過後若有機會，很樂意造訪斯國布拉提斯拉瓦省。

    由斯洛伐克國會議員與布拉提斯拉瓦省組成的中央地方聯合訪團，近日偕同台灣駐斯洛伐克代表處大使李南陽抵台，昨晚南下高雄。

    高市行政暨國際處說明，2020年斯洛伐克COVID-19疫情嚴重時，高雄立即響應中央政府，慷捐30萬片口罩給布拉提斯拉瓦省，以此打開與布省的交流；當2021年台灣疫情升溫，斯國也即刻馳援16萬劑疫苗，布省省長德若巴更發布影片為台灣祈福鼓勵，且連續2年聲援台灣加入世界衛生大會。

    訪團今日將由布省省長德若巴（Juraj Droba）、與高雄市長陳其邁簽署夥伴協定，布省將成高雄第36個姊妹市及友好夥伴城市，全面促進經濟、衛生、科技、觀光、文化及教育等領域合作。

    該團也是繼去年12月葛力克（Karol Galek）政務次長訪高後，半年內再度有斯國中央層級訪團到來，展現高雄透過防疫互助、與歐洲開啟交流的具體成果。

    市長陳其邁昨特地舉辦晚宴熱情接待，除感謝李南陽大使牽成兩地緣份，並以台灣諺語「呷人一口、還人一斗」形容兩國友誼，今年高雄曾藉台灣燈會、以1500台無人機展示心型斯國國旗象徵兩國友誼，希望疫情過後有機會造訪布拉提斯拉瓦省。

    德若巴也熱情邀請陳其邁回訪斯國，他提到自己來到台灣五次，今天是第一次到高雄，非常感謝市府溫暖款待，感覺台灣人跟斯洛伐克人很相似、都十分親切，也同樣熱愛民主自由。

    李南陽大使對高市府支持兩地友誼深表謝意，盼望簽署夥伴協定後，雙邊能從城市間的交流、拓展到兩國更多元的合作。

    高雄市長陳其邁與市府團隊昨晚熱情迎接斯洛伐克貴賓，盼共同促進未來的多元實質交流。（記者王榮祥翻攝）

    高雄市長陳其邁與市府團隊昨晚熱情迎接斯洛伐克貴賓，盼共同促進未來的多元實質交流。（記者王榮祥翻攝）

    德若巴稱讚雙方城市的彼此扶持，也相信台灣與斯國關係會更加緊密。（記者王榮祥翻攝）

    德若巴稱讚雙方城市的彼此扶持，也相信台灣與斯國關係會更加緊密。（記者王榮祥翻攝）

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