斯洛伐克訪團參觀立法院議場 不忘模擬「全武行」

立法院朝野立委肢體衝突場面時有所聞，斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省訪問團9日參訪立法院，布拉提斯拉瓦省長德若巴（Juraj Droba）（左2）在議場內和另一名國會議員作勢要打架。（記者廖振輝攝）

2022/06/09 14:03

〔記者吳書緯／台北報導〕斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團今訪問立法院，立院也舉行「台灣－斯洛伐克國會聯誼會」成立大會，由民進黨立委許智傑擔任會長；許不忘地主之誼，帶領訪團參觀立法院議場，斯洛伐克國會議員齊阿克（Miroslav Ziak）與布拉提斯拉瓦（Bratislava）省長德若巴（Juraj Droba）在議場內不忘模擬「全武行」，惹得眾人笑聲連連。

「台灣－斯洛伐克國會聯誼會」今舉行成立大會，也曾擔任過斯洛伐克國會議員的德若巴致詞表示，今天看到許多台灣媒體，會讓他的國會議員訪團成員覺得很忌妒，因為斯國媒體對國會新聞不太關注。

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斯洛伐克國會議員列霍茨基（Tomas Lehotsky）表示，台斯彼此的團結與支持，以及經貿合作，是對美好未來的重要投資，而斯國人民也銘記在武漢肺炎疫情嚴峻時刻，台灣援助斯洛伐克的口罩。

成立大會結束後，許智傑帶領訪團參觀立法院議場，感受台灣國會氣氛，也特別介紹日前被國民黨立委用砸破的孫中山畫像；而立法院過往打架或是衝突場景，也常被國際媒體報導，斯洛伐克訪賓也不忘作勢「扭打」，陪同參觀的民進黨立委何志偉則示範如何在混亂的場景中勸架。

此外，斯洛伐克訪團也在議場舉起立法院民進黨團在院會表決大戰時，提醒同黨立委所使用的「贊成」、「反對」手舉牌，並與我國立委合影留念，為此次參訪立法院留下美好的紀錄。

斯洛伐克訪團也在議場舉起立法院民進黨團在院會表決大戰時，提醒同黨立委所使用的「贊成」、「反對」手舉牌，並與我國立委合影留念，為此次參訪立法院留下美好的紀錄。（記者廖振輝攝）

斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省訪問團9日參訪立法院，在議場中央發言台合影。（記者廖振輝攝）

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