台灣這兩件事超進步！ 斯洛伐克帥哥議員驚嘆

斯洛伐克國會議員史丹奇克分享訪台見聞。（取自史丹奇克臉書）

2022/06/10 05:43

〔記者楊丞彧／台北報導〕斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurenčík）偕斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）等國會議員及官員共10人本月5至10日訪台，先後與總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃等政要會晤。27歲的議員史丹奇克（Andrej Stančík）表示，一般普遍認為亞洲國家比較傳統，但台灣立法院女性委員比例近4成，甚至還通過了同婚，「國家也沒因此崩潰」。他認為，除了台灣出色的經濟表現與科技外，這些也應對斯洛伐克有所啟發。

史丹奇克說，此行訪團會晤總統蔡英文，也與幾位國會議員會面，他很高興以此深化彼此關係，台方的反應非常正面，會談也十分熱絡，他也關注到幾件事。

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史丹奇克分享，一般認為亞洲國家是比較傳統的，但台灣是個有趣的例子。他說，台灣的總統蔡英文是位振奮人心的女性，其知識與智慧能激勵斯洛伐克的政界。蔡總統跟訪團分享，女性在台灣社會扮演的角色越來越重要，在立法院女性委員占近4成。此外，史丹奇克驚奇地指出，台灣竟已經通過同婚！而且國家並沒有因此崩潰，相反地是大步向前。他認為，這些事應對斯洛伐克有所啟發。

史丹奇克強調，斯洛伐克不僅應被台灣的經濟表現以及科技水準給啟發，此行後他更認為，斯洛伐克更應被台灣的政治給啟發。而在這之中，擴大女性參政可能是個不錯的起手式。

斯洛伐克國會女性議員比例約2成出，而斯國雖已將針對性少數族群的仇恨犯罪納入刑法規範中，然而對於同性民事結合或婚姻保障闕如。史丹奇克上月17日的「國際不再恐同日」曾發表「偏見是我國社會潰瘍」一文，直指偏見是斯國仍需克服的課題。他說，偏見像是罩黑面紗，讓人先根據種族、宗教或性向對一個人做出預判，而非視其為獨立個體。

史丹奇克說，從斯國LGBTI社群的故事中得知，性少數族群在21世紀面臨的常是個人悲劇，或是家庭、熟人及機構的仇視經驗，一切都只因為他們喜歡的是同性。他呼籲對此絕不能視若無睹，因為一個真正自由和民主的社會，絕不會遺忘這些少數族群；唯有攜手同行，才能向前邁進。

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