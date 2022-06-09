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    外交部證實 斯洛伐克副議長、友台小組主席確診

    外交部今天證實，在台灣進行訪問的斯洛伐克國會副議長勞倫契克（見圖）與友台小組主席歐舒斯基雙雙確診。（取自外交部推特）

    外交部今天證實，在台灣進行訪問的斯洛伐克國會副議長勞倫契克（見圖）與友台小組主席歐舒斯基雙雙確診。（取自外交部推特）

    2022/06/09 12:56

    〔記者楊丞彧／台北報導〕斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurenčík）率領國會議員及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團，現正在台灣進行訪問，原訂今（9）日上午出席立法院「臺灣-斯洛伐克國會聯誼會」成立大會，卻傳出有兩位團員確診。外交部發言人歐江安在今（9）日外交部例行記者會上證實，勞倫契克以及斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）PCR採檢陽性。外交部會持續恪守指揮中心相關防疫規定以及緊急應變計畫，並給予團員最妥適的照料。

    斯洛伐克聯合訪問團5日抵台，原訂10日結束訪問行程，期間已會晤總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮等我方政要。今日上午立法院「臺灣-斯洛伐克國會聯誼會」舉行成立大會，兩位成員未出席而引起討論。

    歐江安表示，斯洛伐克副議長勞倫契克以及友台小組主席歐舒斯基5日抵台，外交部依循外交泡泡模式接待訪團。訪團所有團員皆已經施打三劑疫苗，來台前也依規定提供48小時之前PCR採檢陰性證明才上飛機。抵台的5日當天，為訪賓執行PCR檢測都是陰性；7日進行第二次PCR採檢，結果也是陰性；昨（8）日晚上進行第三次PCR採檢，結果有兩人呈現陽性。

    歐江安說明，為求慎重起見，外交部請副議長勞倫契克跟主席歐舒斯基再做一次抗原快篩，結果是陰性；今（9）日早上，再請兩位訪賓做一次PCR，結果呈現陽性，已立刻通報指揮中心，目前兩人都沒有不適症狀。

    歐江安強調，訪團訪問期間，外交部依據外交泡泡高規格、高標準的防疫規定接待訪賓。訪賓訪台期間，嚴格遵守指揮中心相關防疫規定，出外都全程配口罩、保持距離，也隨時進行手部消毒，目前兩人都沒有不適症狀。外交部接待訪團時，所有人員是全程配戴口罩，與訪賓搭乘不同車輛，也保持一定社交距離，目前接待的同仁也沒有異狀。

    歐江安重申，外交部會持續恪守指揮中心相關防疫規定以及緊急應變計畫，並給予團員最妥適的照料。兩位訪賓會接受我方妥善照料，檢測陰性成員則將持續進行行程。

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