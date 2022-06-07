潛艦國造扯上韓國洩密案 台船500字澄清朝鮮日報報導

台灣潛艦國造扯上韓國洩密案，台船500字澄清朝鮮日報報導。圖為總統蔡英文出席潛艦國造開工典禮。（資料照，記者洪臣宏攝）

2022/06/07 18:30

〔記者洪定宏、涂鉅旻／綜合報導〕韓國朝鮮日報今（7）報導，SI公司（擔任台船建造技協）參與協助台灣潛艦國造案，將韓國張保皋級潛艦設計技術與文件洩漏給台船公司，已有多人被捕，但主謀仍在台灣。台船傍晚發出約500字的澄清稿，強調朝鮮日報的報導多與事實不符，台船更進一步研判是離職前顧問與技協公司老闆糾紛造成。

「朝鮮日報」今日報導指出，南韓檢警於昨日證實，南韓海軍排水量3000噸級的新型潛艦技術遭洩漏給台灣，韓方已於今年3月將6名涉案人員移交給檢察機關。該報導也指，涉案企業法人代表親屬將大宇造船擁有的潛艦油水分離器等重要部件圖資洩漏給台灣。

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南韓傳統動力潛艦戰力相當成熟，現役潛艦包含9艘排水量1200噸的張保皋級潛艦、9艘排水量約1600噸的孫元一級潛艦，並正建造俗稱「張保皋-3」（KSS-III）的3000噸安昌浩級潛艦。

台船指出，SI公司擔任台船潛艦國造案建造技協，主要提供技術諮詢服務，沒有將韓國潛艦圖資提供給台船，且台灣潛艦國造案設計與張保皋級潛艦完全不同，韓國潛艦的技術圖說，根本無法應用在潛艦國造案。

台船聲稱，台灣潛艦排水量為2000噸級，韓國排水量為3000噸級，各項裝備、舵翼型式配置均不同，完全沒有抄襲問題，也未採用任何一個國家的藍圖，都是由台船自行設計，經過技協GL公司協助完成。

另外，台船與韓商簽署風力發電基礎製造設備的合約完全合法，屬商業行為，至於涉及機密問題，應為韓商與韓國政府認知的差異。

台船指出，台船成立子公司發展高效能電瓶，皆由台灣廠家共同組成，沒有任何韓商參與，並無向韓商採購媒體報導的油水分離器及電瓶固定裝置。

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