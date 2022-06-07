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    台北市府員工上網造謠懲處出爐！ 年終獎金全飛了

    四叉貓PO出PTT網友「LovError」的懲處。（資料照）

    四叉貓PO出PTT網友「LovError」的懲處。（資料照）

    2022/06/07 16:25

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府「網軍」疑雲近日引發大眾關注，先前ID為「LovError」的PTT網友被「創世神」杜奕瑾抓包造謠，經過台北市政府追查後確認為財團法人台北市會展產業發展基金會林姓員工所為，並切割表示這是林男的個人行為，如今PTT名人網紅「四叉貓」（劉宇）也PO出林男被懲處的公告。

    劉宇在臉書PO出1張照片，可以看到照片中是林男被懲處的公告，上面寫著林男在上班期間的發文造成基金會被外界誤解為網軍基地，而且謊稱基金會未給薪水，造成基金會的聲譽被重大影響，因此林男被決議記過2次，年度考績丙等，無年終獎金。

    劉宇在貼文中表示「『LovError』（林宜民）記過兩次，年度考績丙等，無年終獎金」、「只不過是上班時間造謠帶風向錯了嗎？北市府太可惡了！竟然把年終獎金扣光光QQ他們一家六口要怎麼生活啦～#今天你不說話明天你說不了話」。

    PTT網友「LovError」先是在今年1月發文稱與女友出遊，5月又稱妻子及三個小孩確診發燒卻領不到藥，聲稱「顏色對才能拿到藥」，結果被網友抓包說法漏洞百出，竟還宣稱是「幻想文」，還公開挑戰是「監督網友」。

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