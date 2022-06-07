揪網軍被疑「國家機器餵資料」 四叉貓嗆：難怪只能當DJ柯粉

四叉貓（圖右）發文打臉林士峰「竟敢質疑國家機器洩漏資訊給我？」他也要柯粉們別在護航，諷刺「揣摩上意都不會，難怪只能當DJ（低階之意）」。左為台北市長柯文哲。（資料照）

2022/06/07 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕PTT名人、網紅「四叉貓」劉宇發揮「肉搜」能力，近日接連揪出台北市政府員工上班玩PTT，市府「網軍」爭議持續延燒，知名柯粉藥師林士峰則質疑「有掌權者餵資料給四叉貓」。對此，四叉貓發文打臉林士峰「竟敢質疑國家機器洩漏資訊給我」？他也要柯粉們別再護航，諷刺「揣摩上意都不會，難怪只能當DJ（低階之意）」。

四叉貓6日晚間在臉書貼出一張截圖，內容為柯粉藥師林士峰質疑：「到底有沒有掌權者餵資料給四叉貓啊？有那麼神，隨便查都能起底的那麼精準。」對此，四叉貓超嗆回擊，「十年前曾有一部電影以PTT肉搜為主題《BBS鄉民的正義》，『人肉搜索』應該是老鄉民必備的基本技能」。

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四叉貓說，他和林士峰10多年前都是讀嘉南藥理科技大學，當林士峰整天在教室裡讀書準備考試，他下午都翹課，去學校對面巷內那家網咖泡著，「我的『肉搜技能』就是在學生時代練成，同一間學校的兩個學生點出完全不同的天賦樹，在人生的分歧選擇中，我有我的強項，他有他的短處」。

四叉貓諷刺，近日他「表演」如何肉搜台北市府公務員上班摸魚，操作細節寫得比生科實驗步驟還仔細，根本就是「猴子也能學會的肉搜教學」，沒想到林士峰看不懂、學不會就算了，竟敢質疑「國家機器」洩漏資訊給他？「我都還沒懷疑他考藥師有沒有偷作弊勒，笑死」。

「柯文哲已經講上班時間上網是不對的行為。」四叉貓直言，公務員就是上班太閒才會玩PTT，他也開地圖炮嗆柯粉，「建議柯粉們趕快改說法，不要再洗上班摸魚沒什麼啦，揣摩上意都不會，難怪只能當DJ」。

近日台北市府「網軍」風波不斷延燒，先是一名PTT網友「LovError」被「創世神」杜奕瑾抓包造謠，而後又有多個帳號被抓到透過台北市政府的IP推噓文；四叉貓也在臉書發文指出，還有觀傳局宋姓科員（SagaCandida、Adlib）、交通局運輸資訊科長林育生（kuloda）以及工務局新工處黃姓員工（s50256nt、NCKUkobe），都在上班摸魚玩PTT，甚至推文攻擊執政黨。

林士峰在臉書「尚書大人真機靈」留言質疑：「到底有沒有掌權者餵資料給四叉貓啊？有那麼神，隨便查都能起底的那麼精準。」（圖取自臉書）

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