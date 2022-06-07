中國又謊稱台灣是其領土 外交部批「自欺欺人」民主專制互不隸屬

外交部發言人歐江安出席例會。（翻攝自直播）

2022/06/07 13:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕繼杭州亞運手冊宣稱「台灣是中國最大島」，中國外交部發言人趙立堅6日又再次謊稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」。外交部發言人歐江安今天批評其發言是「自欺欺人的謊言」，歐強調，民主台灣和專制中國互不隸屬，是不可否認的客觀事實，也是國際公認現狀，再多謊言也無法改變。

美國國務院近期兩度更新台美關係事實清單文字，刪除「台灣是中國一部分」等文字，「不支持台獨」則是一度刪除、後又放回。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）解釋，美國定期更新對外關係現況，反映美台堅若磐石的非官方關係。他重申，美國對台政策不變，美方仍然致力於謹守基於台灣關係法、美中三公報與6項保證的「一中政策」，不支持台灣獨立，反對任何一方片面改變現狀。

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中國外交部發言人趙立堅昨（6）在記者會上表示，中國注意到美國國務院網站再次更新「美台關係事實清單」，重新放回「不支持台獨」的表述。趙立堅稱，「事實不容否認、歷史不可篡改、是非不能歪曲，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是國際社會普遍共識和公認的國際關係準則，也是美方在中美三個聯合公報中作出的鄭重承諾」。

歐江安今天在例會上回應表示，中國外交部的發言是自欺欺人的謊言，民主台灣和專制中國互不隸屬，這是不可否認的客觀事實，也是國際公認現狀，中國再多的謊言或施壓，都沒辦法改變。歐強調，中華人民共和國沒有一天統治過台灣，在國際社會上自然無權代表台灣人民，只有民選的台灣政府才能代表台灣人民。台灣的未來也只有2350萬人民決定，中方無權置喙。國際社會早已明瞭中國企圖併吞台灣的野心，中方打壓行徑只會引起台灣人民和國際社會更多的反感和厭惡。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立的民主國家，我國政府會持續堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯和併吞，堅持中華民國台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志。台灣會持續和美國等理念相近國家密切合作，捍衛自由民主體制，對抗威權主義的擴張，捍衛台海和印太的和平穩定。至於美國國務院更新文字一事，美方已對外說明，外交部沒有其他評論。

此外，中國將舉辦杭州亞運，杭州亞運組委會（HAGOC）出版的英文版「運動技術手冊」，竟以不當文句敘述我國，稱中國有大小島嶼7600多個，其中「台灣島」最大。

對此，歐江安今在例會上也回應，我國是主權國家，這是無庸置疑的，「台灣從來不是中華人民共和國的一部分或一省」。對於中國利用國際體育賽事進行政治操作，以政治干預體育、混淆國際視聽，這已違反國際奧會關於政治中立、禁止政治宣傳的規範，違反奧會憲章和奧會精神。

歐江安說，關於此案，陸委會和體育署已說明，我方表達強烈抗議，譴責中方將我國列為其領土，已經嚴重矮化我方。並請中華奧會向亞洲奧林匹克理事會（OCA）表達抗議，也即刻向中方奧會相關組織表達我方嚴正立場，相關信函已經送達OCA，並副知杭州亞運組委會。

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