最低工資法仍在研擬 鄭運鵬：6年來實質調漲25％

立法院民進黨團今舉行輿情回應記者會，由黨團幹事長鄭運鵬（左）、副幹事長林靜儀（右）共同說明。（記者謝君臨翻攝）

2022/06/07 12:11

〔記者謝君臨／台北報導〕總統蔡英文力拚基本工資年年調高，但國民黨認為「最低工資法」趕快通過才是重點。對此，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬表示，目前行政部門尚未將草案版本送至立院，不過即使最低工資沒有法制化，但蔡總統上任6年來，基本工資幾乎是年年調整，已調漲約25%；立法部分還需考量各方因素，做完整規劃。

民進黨團今（7）日舉行輿情回應記者會，針對最低工資法立法議題，鄭運鵬指出，行政部門有預告立法，但版本還沒送到立院，也有委員長期關心這議題，有提出相關草案在立院。他強調，民進黨執政後，最低工資即使沒有法制化，但法制內容和現在基本工資審議委員會差不多，執政6年也幾乎是年年調漲。

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他說，從前總統馬英九於2016年交接給蔡總統開始，當時基本工資20008元，今年起已調高到25250元，月薪最低工資調漲25%，去年基本工資調漲4%多，台灣景氣非常好，獨步全球，不會造成企業主或工商協會出來抗議說，基本工資調太高，企業經營不下去。

鄭運鵬認為，台灣的景氣、經濟狀況還處於高點，這個狀況下不需要有最低工資法，確實有實質調高，月薪調高25%，時薪也從120元調高至168元，幅度甚至超過25%，「基本工資實質上幾乎是年年調整，這是最具體的成績。」

他提到，最低工資法立法，行政部門的版本還在研擬，對立院審議來說，要考量到企業主、外資、工商團體等，在最低工資法的調適上，這樣的施行，能否比基本工資審議委員會有更高的作用，是否造成他們其他考量，立院要做完整規劃，協商和立法要考量整體環境，而實質上已經增加這麼多。

鄭運鵬說，最近審議委員會要召開，各方判斷包含通膨、經濟成長等因素，今年也有機會繼續調整，即使沒有最低工資法，台灣基本薪資在6年內調高25%，這在全世界非常罕見，表示台灣景氣很好，如何做到薪資調漲，企業主也認為是應該給勞工的待遇，這是政府需要去調節的，不是大家喊一喊就好。

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