蔡英文喬桃園市長人選？ 鄭運鵬：現階段以防疫為重

鄭運鵬認為，民進黨現階段以防疫為重，相信蔡英文開會不只談選情。 （記者陳政宇攝）

2022/05/30 15:57

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨桃園市長人選引發關注，傳兼任黨主席的總統蔡英文上週五召集高層協調，席間對新竹市長林智堅轉戰桃園有一定共識。對此，熱門人選之一的民進黨立委鄭運鵬今（30）日表示，現階段以防疫為重，就連選對會都暫緩徵詢作業，相信蔡英文開會不只談桃園選情。

據民進黨內人士透露，24日找來林智堅和鄭運鵬商議桃園市長選舉議題，林、鄭都表達願意承擔，並認同「林、鄭擇一參選」。隨後，蔡英文於27日邀集行政院長蘇貞昌、現任市長鄭文燦及部分黨內高層，進一步討論桃竹布局，目前朝林智堅轉戰桃園的方案推進。

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對此，鄭運鵬表示，他是看媒體報導才獲悉蔡英文曾召開這樣的會議，根據鄭文燦和林智堅的說法，應該是蔡英文召集談防疫的各種政策，跟選舉比較沒有關係，疫情期間都是防疫為重、步步為營，就算上週五有這樣的會面也不宜去談選情，現在談選情有點笨。

鄭運鵬指出，現在大家都在忙防疫，而且國民黨一直出招，昨天還率隊去「假自首」，每天都趁著疫情作亂，而民進黨作為執政黨，更要以疫情為重，也不宜去談選情。他的態度還是一樣，若民進黨需要他在桃園參選，自己會保持夠強的當選能力，如果有其他更強的黨內前輩來到桃園，他也都祝福。但是，就連選對會都因為疫情而暫緩召開，蔡英文不太可能開會只談桃園或其他地方的選情。

至於，傳出黨內會在6月底左右完成桃園市長人選的協調，並提名新竹市長參選人。鄭運鵬認為，6月底是因為疫情的考量，選對會目前因疫情暫緩開會，如果要考慮桃園市提名，選對會一定會徵詢他這個民進黨在地最資深的立委，但這些程序都還沒開始，因此也不會有往誰推進的說法。國人現在因疫情還有點恐慌，民進黨如今去徵詢或提名都不恰當。

談及國民黨的選戰布局，鄭運鵬表示，國民黨提名了一些人選來罵民進黨，他們的選舉訴求就比較簡單，把指揮中心罵到倒就對了，立法院會今日上午爆發衝突，一些國民黨提名的縣市長候選人乾脆不來，因為他們知道自己在防疫期間借題發揮、不通過重要法案，這些社會上都不能接受。對民進黨來說，先將疫情顧好、立法院該做的做好，如果連這些都沒辦法，去談選情不是很奇怪嗎？

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