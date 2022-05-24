突襲徵召張善政引內鬨朱立倫反嗆「綠營亂陣腳」綠委：邏輯正常嗎？

朱立倫與張善政23日一同出席「桃園願景」媒體說明會。（資料照）

2022/05/24 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨突襲式徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引發國民黨內鬨，2人昨出面說明，朱立倫聲稱張善政是最好人選，「讓民進黨陣腳大亂」；對此，民進黨立委王定宇不以為然，質疑這番說法莫非「是在嗆國民黨內還在亂的，再亂就扣你帽子是民進黨」？民進黨立委鄭運鵬則質疑「這真的是正常人的邏輯嗎？」

朱立倫聲稱，大家對張善政肯定，認為國民黨對桃園最負責任，提出最優秀的人才，民進黨陣腳大亂，現在很緊張。

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針對朱立倫說法，王定宇拋出數個問題，莫非是「民進黨主席」帶著突襲提名人一再道歉？難道是「民進黨的議長」退群組、行程隱密、打包黨部主委辦公室，不想見朱立倫？抑或是「民進黨籍立委」連署一堆里長、議員支持選市長，還嗆聲參選到底？還是「民進黨里長」要退黨兼帶槍投靠他黨？是「民進黨的台北市議員」不務正業，辭議員遷籍桃園兼買房子，然後只能繼續苦行？

他細屬國民黨內鬨行徑反諷道，有這些形況出現的政黨還真的是陣腳大亂，質疑「朱立倫這種說法，是在嗆國民黨內還在亂的，再亂就扣你帽子是民進黨的喔」。立委鄭運鵬也相當不認同朱立倫「民進黨陣腳大亂」說法，質疑「這真的是正常人的邏輯嗎？」

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