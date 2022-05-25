民進黨派誰戰桃園市長？ 鄭運鵬：底牌一定有我

鄭運鵬認為，疫情期間不宜急著提名，而民進黨在桃園的底牌一定有自己。（資料照）

2022/05/25 14:17

〔記者陳政宇／台北報導〕年底選舉戰鼓擂起，外傳新竹市長林智堅將轉戰桃園，日前曾與桃園市長鄭文燦、在地立委鄭運鵬私下交換意見。對此，鄭運鵬今（25）日回應，3人均無公開或私下的談話機會，歡迎比自己更強的人來選，但疫情期間不宜急著提名，「民進黨在桃園的底牌一定有我」。

國民黨徵召前行政院長張善政參選桃園市長，民進黨由誰來接棒鄭文燦引發關注。鄭運鵬今日接受網路節目「新聞不芹菜」專訪時表示，民進黨的底牌有好幾張，桃園市提名本來就不用急，現在的選舉跟以前不一樣，以前拚得跟美國總統一樣、要拚個一兩年，但台灣選民現在對選舉不耐煩，如今是短打，直轄市長的提名人選不會是大家不認識的人。

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鄭運鵬說，他是民進黨目前在桃園市最資深的立委，民進黨在桃園的底牌，永遠都有一張鄭運鵬，這就是自己的責任，一定有他。如果要提名他選桃園市長，不用早沒關係，如果有比他更強的人選，自己當然歡迎，例如外界點名的衛福部長陳時中、林智堅。

關於民進黨的提名進度，鄭運鵬指出，民進黨選對會目前因疫情而暫緩開會，現在搞選舉一定被罵到臭頭，因此現在是暫停狀態，怎麼可能去翻底牌，也還沒正式徵詢（桃園市長）。

主持人黃光芹詢及林智堅轉戰桃園的傳聞，鄭運鵬回應，不知道林智堅現在是怎麼考量，但報導寫到鄭文燦、鄭運鵬、林智堅3人曾私下碰面，事實上，3人同為民進黨中常委，卻連一起講話的機會都沒有，說不定真的該找機會聊一聊。況且，林智堅遷戶口這麼重大的事情，也不可能隱瞞市議會，但徵召程序應該要有正式徵詢。

此外，代表民進黨出戰台中市長的立法院副院長蔡其昌，曾評估陳時中參選桃園市長的機會不大。鄭運鵬則表示，他還是歡迎陳時中，但現在疫情進入社區感染的恐慌期，最重要的是讓重症和死亡率下降、讓國人安心，並與國際接軌。他也提到，鄭文燦與自己的態度一致，就是要勝選，也不會綁在地規格標。

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