確診黑數多有蓋牌疑慮？ 鄭運鵬：可問侯友宜有無隱藏

立法院民進黨團今舉行輿情回應記者會，由黨團幹事長鄭運鵬一人主持。（記者謝君臨攝）

2022/06/06 14:06

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團今（6）日舉行記者會，指控國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診黑數多，有「蓋牌」疑慮。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬說，國民黨質疑指揮中心，等於是質疑國民黨執政的地方政府；無論是染疫或確診死亡的人數都經過地方政府，人數占比最多的是新北市，國民黨可以問問新北市長侯友宜有無黑數隱藏？中央、地方一起蓋牌，絕對不可能發生。

民進黨團今（6）日舉行輿情回應記者會，由鄭運鵬一人主持，針對國民黨團質疑指揮中心「蓋牌」確診數一事，進行回應。

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鄭運鵬表示，去年死亡人數比前年死亡人數增加1萬多人，詳細死因尚待衛福部深入分析。但無論是染疫或確診死亡人數都要經過地方政府，人數占比最多的是新北市，國民黨可以問問侯友宜有無黑數隱藏？或問台中市政府，就可以確認去年的統計數字有無蓋牌；相信地方政府都沒有掩飾染疫、確診、死亡人數。

他說，去年上半年旱災很嚴重，若用水出問題、衛生也會出問題。另，去年三級警戒醫院有降載，有些慢性病患者可能因為醫院降載，醫療習慣和以往不同，造成死亡人數增加，絕對不會是因為政府蓋牌。

鄭運鵬強調，中央和地方蓋牌美化染疫、死亡人數，這是不可能的，國民黨要質疑指揮中心，等於就是質疑國民黨執政的地方政府，新北市就是全國人口最多的縣市，相信新北市政府不會去蓋牌。

他說，若去年至今都有黑數，各級診所一定塞爆，不可能多了1萬多人死亡，地方診所都不知道，各醫師公會也不可能去隱藏；從各種證據分析，去年因各種因素死亡人數有增加，但增加的因素絕對不可能是染疫蓋牌，中央地方一起蓋牌，絕對不可能發生，請國民黨科學一點，把去年的人數研究完後再來。

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