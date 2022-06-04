呂秀蓮抨擊「台灣民主昏睡」 要求陳時中明天宣布是否參選

前副總統呂秀蓮抨擊「台灣的民主昏睡中」，要求陳時中明天宣布是否參選。（記者張瑞楨攝）

2022/06/04 13:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕前副總統呂秀蓮今天於台中策展時喊話說，如果衛生福利部長陳時中，想繼續擔任衛福部長職務，趕緊宣布不選舉，如果想選舉，「請你明天應該要宣布」，把事關國人生命健康的大權交出來，「因為，台北市、桃園市長的民進黨人選，一直在虛位等他，這公平嗎？民主嗎？」，她還抨擊兩黨民主倒退（指民進黨與國民黨），她不願說台灣民主「死亡」，卻是「台灣民主昏睡當中」。

前副總統呂秀蓮今天（4日）於「HER-Story 回顧台灣半世紀女權運動」台中場展覽時說，開始時候，她感覺疫情中心（中央流行疫情指揮中心）做得不錯，但漸漸喪失信心，問題不斷浮現，政府要嚴正面對，畢竟有超過200多萬人確診，不知死亡人數多少，看到年輕小朋友，既使是一位，因行政程序的誤差，而剝奪生命，都是「罪無可恕」。

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她說，陳時中夠辛苦，不要一心兩用，如果要選舉，最好馬上宣布，把事關全國的生命健康大權交出來，如真的有佛心要救大家，也必須要宣布（不參選），「因為，台北市、桃園市長的民進黨人選，一直在虛位等他，這公平嗎？民主嗎？」

呂秀蓮強調，過去給陳時中很多權力，陳時中行使過程中，其實有些已超越憲法許可，如果想繼續擔任衛福部長職務，趕緊宣布不選舉，如果想選舉，「請你明天應該要宣布」。

另外，她也抨擊兩黨民主倒退，她還強調，「如果主席能掌握提名大權，那就是黨內民主完全停擺」，她要警告，民主已呈現倒退現象，「我看的是大局」，很多人擔憂台灣民主倒退，她不願說「死亡」，卻是「台灣民主昏睡當中」。

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