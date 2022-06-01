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    國防部總督察長 陸勤部指揮官楊基榮接任

    新任總督察長楊基榮（右）。（軍聞社）

    新任總督察長楊基榮（右）。（軍聞社）

    2022/06/01 17:10

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部將領異動，原總督察長劉得金中將屆齡退伍，其職缺由原陸勤部指揮官楊基榮中將接任。國防部副部長王信龍上將今日主持任職布達暨授勳典禮，期勉總督察長室官兵在楊基榮中將領導下，對國軍軍風紀維護及各項督察事務，能夠按計畫執行各項工作，圓滿完成上級所交付的任務。

    楊基隆為陸軍官校七十五年班畢業，曾任陸軍六軍團副指揮官、六軍團指揮官、陸勤部指揮官等要職。而陸勤部指揮官職務由原陸軍副參謀長林文祥接任，並於今日晉任中將。

    王信龍今日於國防部博愛營區主持典禮，宣讀布達命令並頒授楊基榮「四等寶鼎勳章」，肯定其擔任陸軍後勤指揮部指揮官期間，戮力執行各項國軍後勤整備支援及事務革新等重大工作，成效優異。王信龍表示，總督察長室負責國軍軍紀、戰技術督察、風險管控及施政研考等工作，並且對國防施政績效，執行專業化的研究及評核，使重大的施政計畫能夠持續追蹤及管制，提升服務品質。

    王信龍強調，國軍肩負保國衛民重責大任，社會大眾亦對軍人有高道德標準期許，唯有嚴格的紀律，才是建構堅實勁旅不可或缺的要素，軍隊應有效發揮組織功能，強化內部管理，落實人員考核，掌握風險因子，官兵更要持恆將軍紀安全要求深植於心，才能有效杜絕危安事件肇生。

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