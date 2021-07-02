王信龍接任國防部軍備副部長 邱國正勉勵精益求精

國防部長邱國正今日主持軍備副部長王信龍上將新職介紹典禮。（軍聞社提供）

2021/07/02 22:23

〔記者吳書緯／台北報導〕國防部長邱國正今日主持軍備副部長王信龍上將新職介紹典禮，期勉國軍官兵，未來在王信龍的領導之下，持續在軍備發展、醫療精進、動員整備及法制教育等方面，善用相關資源，落實科技發展，實踐全民國防，以達成提升國家總力目標。

根據國軍官媒「軍聞社」今晚報導，國防部今天上午在博愛營區舉行新職介紹典禮，邱國正首先布達命令，隨後致詞表示，王信龍的學、經歷完整，以往所任各項職務上，均有卓越的付出與貢獻，深信王信龍未來在既有的堅實基礎上，持續帶領同仁與時俱進，精益求精，使國軍軍備發展更精實壯盛。

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邱國正致詞表示，近年來，國軍因應持續嚴峻的敵情威脅，戮力推動國防事務革新，在國防自主方面，仍應循序漸進，逐步落實機、艦國造的執行，以厚植國防產業能量，提升自我防衛戰力。

此外，邱國正提到，明年全民防衛動員署成立後，相關單位即應依「常後一體」、「後備動員合一」與「跨部會合作」等目標，提升後備動員機制及防禦能量。

針對武漢肺炎疫情，邱國正並指出，面對嚴峻疫情的挑戰，國軍醫勤單位在全力投入防疫工作之際，亦可檢視國軍在防疫醫療應變機制有無改善之處，以精進國軍醫療專業能力及品質，維護官兵健康與國軍戰力。

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