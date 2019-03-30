副總長執行官陳寶餘 接掌陸軍司令

2019-03-30

上將人事大調動 王信龍調任國防大學校長

〔記者羅添斌／台北報導〕蔡總統已核定國軍多位上將人事調動案，陸軍司令王信龍上將調任國防大學校長，並由副參謀總長執行官陳寶餘上將接掌陸軍司令，原任國防大學校長吳萬教上將則轉任總統府戰略顧問。

蔡總統侍衛長劉志斌 升任副總長執行官

至於副總長執行官一職，將由蔡總統任內首位侍衛長，現任海軍副司令劉志斌中將升任，劉志斌並晉任為海軍二級上將。相關人事將在四月一日生效。

高層人士表示，現任參謀總長李喜明上將，將在六月底屆齡退伍，牽動下一波的上將人事調整，參謀總長的繼任人選以國防部軍政副部長沈一鳴上將最被看好。

據指出，總統府戰略顧問編制有十五人，預算員額則為七人，現有一級上將三人、二級上將二人，合計五人，都是現役上將。兩位二級上將分別將在今年底及明年七月屆齡退伍。

高層人士指出，吳萬教擔任國防大學校長已三年半，此時轉任總統府戰略顧問是合理的安排。

對於原被視為接任參謀總長熱門人選的王信龍，此次調任國防大學校長，頗令軍方內部訝異。但高層人士說，蔡總統近年多次在軍事活動中，都公開肯定王信龍，王接任國防大學校長的人事安排，是蔡總統對其有更高的期許。

資深人士說，歷任總統侍衛長能夠晉升為上將者不多，以政府遷台之後細數，蔣中正時期有郝柏村及鄒堅，蔣經國任內有周仲南，李登輝時期是曹文生，陳水扁任內有余連發及彭勝竹，馬英九時期是鄭德美，劉志斌是歷來第八位，也是蔡總統任內的首位。

資深人士分析說，劉志斌此次晉升上將，主要是在艦隊指揮官任內表現，獲得總統的信任。以去年四月中共總書記習近平在南海大閱兵為例，海軍緊接著在蘇澳外海進行戰備抽測操演，蔡總統當時登艦視導，劉志斌領軍的海軍艦隊面對各項臨時下達的狀況想定，都能從容因應，劉志斌的治軍能力因此獲得了高層的肯定。

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