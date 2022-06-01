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    中國海警船南海騷擾我研究船 台菲4艦接續護船抗中！

    圖為中國海警船跟蹤我國勵進號與嘉義艦。（圖翻攝自AMTI）

    圖為中國海警船跟蹤我國勵進號與嘉義艦。（圖翻攝自AMTI）

    2022/06/01 10:40

    〔即時新聞／綜合報導〕過去兩個月在菲律賓海域發生三次區域緊張事件，中國海警船在南海菲律賓專屬經濟區阻撓研究船與油氣探勘活動。第一起事件牽涉到我國「勵進號」的研究活動。

    亞洲海事透明倡議（AMTI）撰文表示，3月13日時，台灣國研院海洋中心研究船「勵進號」航往菲律賓，勵進號預定到菲律賓進行新南向政策相關研究；3月15日，船舶追蹤網站「Marine Traffic」資料顯示，勵進號在菲律賓巴布煙群島（Babuyan Islands）進行勘測，3月23日則在呂宋島（Luzon）附近進行研究，中國的海警船CCG 5203駛離美濟礁（Mischief Reef），並於隔天開始以2到3海里的距離尾隨勵進號。

    台灣在3月25日做出回應，從東沙島派出嘉義級巡防救難艦，迫使中國海警船遠離勵進號，過程中雙方海警船艦曾一度相距不到1公里；3月27日，台灣CG117巡防救難艦台中艦接替嘉義艦，防衛任務執行至3月30日再由高雄艦接手。

    4月1日，勵進號接近菲律賓海岸，中國海警船離開並前往有主權爭議的民主礁（中國稱黃岩島），到了4月6日，勵進號再次往呂宋島附近移動，這次由菲律賓海警隊的巡邏艦BRP Capones伴行，中國海警船則再次出現尾隨，4月7日菲國巡邏艦返航，中國海警船則到了勵進號4月9日返台才停止騷擾。

    中國海警船除了騷擾台灣研究船之外，4月份時還分別跟蹤了挪威與菲律賓的研究船，3起事件表明了中國決意控制「九段線」內的海上活動，隨著菲國新政府6月底上台，未來將如何維護南海專屬經濟區權利仍有待觀察。

    圖為中國海警船跟蹤我國勵進號與菲律賓海警巡邏艦BRP Capones。（圖翻攝自AMTI）

    圖為中國海警船跟蹤我國勵進號與菲律賓海警巡邏艦BRP Capones。（圖翻攝自AMTI）

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