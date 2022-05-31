徐巧芯違停密錄器影像公不公布 北市信義分局長：都是我決定的

信義分局長王寶章接受市議員林亮君質詢徐巧芯違停事件。（記者田裕華攝）

2022/05/31 20:19

〔記者姚岳宏／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧芯5月19日被爆料紅線違規停車，被指施壓員警，台北市警局及信義分局在外界連日質疑下，直到8天後才公布密錄器畫面，承受極大壓力的信義分局長王寶章今表示，當初是他決定密錄器影像無公開必要，後來發現外界臆測已偏離事實，才決定公布、還原事件經過。

台北市議會市政總質詢今日進入第2天，市議員林亮君、苗博雅都很關心徐巧芯違停案，表示不能理解信義分局長王寶章當初不公開密錄器的原因，批王寶章藐視議會、想保密到家。

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王寶章表示，5月19日徐巧芯議員曾表達希望警方公布密錄器，以釐清「違停告發、勸導爭議及員警瀆職」的聲浪，但他因已審視密錄器影像內容，判定並無公開的要件與必要，所以，交代轄區三張犁派出所長向守候媒體說明並還原事件經過。

王寶章強調，5月23日向林亮君議員說明「密錄器公布需要當事人同意」，是因調閱影像依據個人資料保護法及警察職權行使法，需經當事人同意並提出申請；但他語意表達誤差，造成林亮君、苗博雅議員困擾，他也表達歉意。

王寶章又說，本案原屬單純交通違規事件，認無公開密錄器之必要，但經外界連日討論及臆測後，已造成外界錯誤認知，對警察執法公正性產生質疑；因此，他才決定5月27日公布密錄器影像，以維護警方執法公信力，並且禮貌性致電徐巧芯告知，徐也表達希望警方公布影像。

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