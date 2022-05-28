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    質疑徐巧芯為何要說謊？ 呂秋遠點出這2句話「誰還敢開單？」

    呂秋遠質疑，當時沒有人在車內，為何徐巧芯一開始發文強調有人在車內，「為什麼議員當時要說謊？」他也點出徐所說「我是徐巧芯哦」、「那我們回去再講啊」，直呼「這兩句話一下去，誰還敢開單？」（資料照）

    呂秋遠質疑，當時沒有人在車內，為何徐巧芯一開始發文強調有人在車內，「為什麼議員當時要說謊？」他也點出徐所說「我是徐巧芯哦」、「那我們回去再講啊」，直呼「這兩句話一下去，誰還敢開單？」（資料照）

    2022/05/28 20:08

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員徐巧芯紅線違規停車爭議，北市信義警分局昨晚公布密錄器畫面，再度引發外界質疑對員警施壓。對此，律師呂秋遠質疑，當時沒有人在車內，為何徐巧芯一開始發文強調有人在車內，「為什麼議員當時要說謊？」他也點出徐所說「我是徐巧芯哦」、「那我們回去再講啊」，直呼「這兩句話一下去，誰還敢開單？」

    呂秋遠今在臉書貼出密錄器中徐巧芯、徐巧芯老公與員警三人對話內容，表示明明當時沒有任何人在車內，為什麼徐巧芯一開始發文強調有人在車內，「所以警察可以勸導就好，可以不要開單？」且就算有人在內，警方也可依行政罰法處理不要開單，但是開不開單，還是警察的裁量權，「為什麼議員當時要說謊？」

    呂秋遠指出，徐巧芯是議員，有權力對警政預算審查，甚至可以請局長來辦公室罰站，「一個基層警員，是要如何開下去？」加上徐巧芯在影片中提到「我是徐巧芯哦」與

    「那我們回去再講啊」這兩句話，讓呂秋遠直呼「這兩句話一下去，誰還敢開單？」

    呂秋遠認為，當議員要比別人更低調、犯錯更願意受罰，表明身分不應該、要回去再處理更不應該，而徐巧芯後面那些要求員警開單的舉動，在他看來就像是「有種你打我、你打我、你打我啊！」的感覺。

    呂秋遠進一步指出，徐巧芯特別強調自己的名字就錯了，說出「回去再講」這樣的話就更有問題，往後的要求對方開單，在他看來都已經多餘，畢竟，那一名基層員警當時的心情或許是這樣：「假使你問我，人生為著啥？我會講，為三頓、為生活、甲為某子。但是看別人的臉色，配合別人的心情，這是唯一的條件。」

    呂秋遠最後建議徐巧芯，「面對弱勢，該道歉就道歉，別讓人家被懲戒吧！」

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