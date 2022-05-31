挺徐巧芯？柯文哲罵「大家雙標」 自爆松山分局長記申誡

台北市長柯文哲今天在市議會針對市議員徐巧芯違規停車一案答詢時說，他根本不想看密錄器畫面，還認為不該討論個案，應該討論通案，全台北市有1.6萬支CCTV，還酸說「平時隱私掛嘴邊，這時候大家雙標。（記者田裕華攝）

2022/05/31 17:11

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧芯5月19日被爆料紅線違規停車，涉嫌施壓員警，台北市警察局信義分局27日在外界連日質疑後公布密錄器畫面，當天未開單的值勤員警竟被記2支申誡，市議員林亮君今（31）日下午在議會質詢直指，信義分局對該案保密到家、不想公布，直到壓力扛不住才公布，認為員警是因為徐巧芯的態度才改變執法，要求重新檢討懲處。

台北市長柯文哲答詢表示，他根本不想看密錄器畫面，還認為不該討論個案，應該討論通案，全台北市有1.6萬支CCTV，還酸說「平時隱私掛嘴邊，這時候大家雙標」。柯文哲更自爆，早上簽公文，「松山分局長」記申誡，但當下並未說明因為何事被記申誡。

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台北市議會市政總質詢今日進入第二天，林亮君關心徐巧芯違停一案，表示不能理解不能調閱密錄器的原因，5月19日事發第一天時，大家希望公開，信義分局長王寶章卻認為不需要公開，直到壓力扛不住，27日才公布，痛批王寶章藐視議會，感受到信義分局就是不想公開、想保密到家。

王寶章解釋，5月19日他們到徐巧芯的研究室說明整起事件，徐巧芯也提到網路是不實爆料，希望警局釐清真相也提議是否公布密錄器或即時對外說明，當天有媒體在研究室外面等候採訪，因此面對媒體即時說明事件狀況，徐巧芯也對外說明，兩邊說明清楚沒有出入，因此最後決定沒公開必要。

但林亮君指出，依據個人資料保護法、警察職權行使法及議會要求提供密錄器，涉及當事人隱私權益有適當遮蔽還是可以提供；她問，警局5月27日公布影片之前，徐巧芯在其臉書提到有向警局申請，有申請嗎？王寶章回答，是他致電給徐巧芯說明要公布影片，禮貌性告知，分局並沒接到申請。

林亮君也說，該員警清楚《道路交通管理處罰條例》等法規，且認為應該告發當事人，直到徐女「某句話」才改變想法，不認為員警在執法上有任何「放水」嫌疑，但該員警因「應告發未告發、上班時間po文及第一時間不認識爆料者」，被懲處2支申誡，現在有無重新檢討繼續開下去？懲處合理嗎？王寶章說，有經過兩次的調查。

柯文哲則表示，政府擁有資料什麼程度可以公開，「你們平常隱私掛在嘴上，到這個時候大家雙標」，他要求法務局檢討，基於政府公權力，市府手上有很多資料，「是否可以拿到媒體討論？議員在節目Call-in叫分局長答話？每個人都要檢討，不可以這樣」。

但林亮君認為，徐巧芯違停一案應該可受公評，員警因為某人一句話改變執法態度、受到委屈，應可受公評，「你（指柯文哲）最討厭特權仔」。柯文哲表示，國家公務員不是議員的道具，也說他不喜歡特權，全市有1.6萬支CCTV，要該案要通案討論。

台北市議員林亮君今天質詢時指出，徐巧芯違停案應該可受公評，員警改變執法態度、受到委屈也應可受公評，還對市長柯文哲說「你（指柯文哲）最討厭特權仔」。（記者田裕華攝）

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