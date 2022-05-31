拒公布徐巧芯違停密錄器影片 苗博雅怒斥北市警胡扯、說謊

台北市政府警察局長楊源明，接受市議員苗博雅質詢徐巧芯違停事件。（記者田裕華攝）

2022/05/31 17:22

〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧芯違規停車爭議延燒；議員苗博雅今質詢台北市長柯文哲、北市警局信義分局長王寶章此事，直指徐巧芯與王寶章於事發後的解釋說法兜不攏，且警方有權直接公布密錄器，卻不斷推出須當事人同意，直斥王寶章胡扯、說謊，質疑警方受壓力才拖延公佈密錄器畫面。

台北市議會今進行市政總質詢，苗博雅質詢柯文哲是否以誠信及誠實作為核心價值，柯自信回覆，自己做長官時，「我的部下一定都相當誠實」；苗進一步追問警察局長楊源明及王寶章，是否如徐巧芯對外公開聲稱，曾說過若公布密錄器影片將涉及員警瀆職，使升遷無望等話？楊、王均否認、稱未曾說過。

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苗博雅爆，王寶章近期有找好友來說情，然自己最忌諱官員在議場或面對索資時說謊，而王於事發後先稱當事人不願意公佈密錄器，然徐巧芯卻聲稱早同意公佈，兩者說法兜不攏，且警方本就有權主動公布密錄器畫面，近3年來北市警公布468件密錄器畫面，均未經當事人同意，楊源明也承認毋需經當事人同意，怒斥王寶章胡扯。

苗博雅追問警方當初拒絕公布密錄器的理由，楊源明解釋，若當事人有異議、其他意見，便會審酌公布釐清，此外就是用於犯罪預防宣導、為民服務、交通宣導時公布。苗博雅又質疑，既然密錄器可於新聞輿情說明時公布，為何王寶章還對自己及議員林亮君謊稱當事人不同意，直到後來不知承受何方壓力才加以公布。

楊源明強調，並未受到任何壓力，也不會給分局長壓力，是否公布會依個案審酌；柯文哲則認為，這種事情聽一聽就過去，不希望警察承受太多壓力。

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