徐巧芯對外說法和密錄器有出入 作家孫瑋芒揭5點虛構、誇大

針對北市信義警分局公布密錄器，徐巧芯今上午現身台北市議會說明，強調自己違規停車是錯誤示範。（記者楊心慧攝）

2022/05/28 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員徐巧芯紅線違規停車爭議，外界質疑對員警施壓，警方昨（27日）晚終於公布密錄器畫面還原現場，再度引發議論。對此，作家孫瑋芒比對徐巧芯日前對外說法和密錄器中的對話後，發現徐先前的說詞有5點虛構、誇大與修飾。

孫瑋芒今在臉書發文表示，徐巧芯違停事件密錄器公布了，他比對徐巧芯5月19日對多家媒體的說法與密錄器的對話後，發現她之前的說詞其中5點有虛構、有誇大、有修飾：

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●徐巧芯：那當這個警察他來開單的時候，我說不好意思違規停車。

►密錄器：徐巧芯沒有說「不好意思違規停車」。這句話是虛構的。

●徐巧芯：那警察請我出示證件，所以是警察主動說證件拿要出來。

►密錄器：警察是請徐巧芯的丈夫劉彥澧出示證件，並無向徐巧芯索取證件。

●徐巧芯：那拿出證件之後呢，因為背面有寫我的名字，所以我就講說，欸，這是我的車，我是徐巧芯。

►密錄器：警察說「你是駕駛嗎？不好意思證件有沒帶？」劉彥澧說「有有有，怎麼了嗎？」依對話及警方開罰單標準程序研判，員警向劉彥澧索取的是駕照而非身分證。徐巧芯宣稱出面理論是「因為背面有寫我的名字」，這個理由不成立。駕照背面沒有配偶名字。

●徐巧芯：然後我就問了他說，請問一下我們這個通常是先勸導還是直接開單？

►密錄器：徐巧芯說「如果有人的話你們是先用勸導嗎？之前問過警察局發現都是這樣跟我講的，阿什麼時候變成是直接開啊？」徐巧芯沒有說「請問」，而是質問，有著預設立場「先用勸導」。

●徐巧芯：甚至我們還就是拜託說，拜託你，這個密錄器都有，拜託你可以開單。

►密錄器：從頭到尾，徐巧芯和劉彥澧都沒有說過「拜託」。徐巧芯說的是「沒關係你要開就開啊」「沒關係那我們再回去講」；劉彥澧說「沒關係，沒關係，給他開啦，給他開啦」。

孫瑋芒指出，徐巧芯到底有沒有對員警施壓，大家有不同解讀，有人說她語氣很平和，並未施壓，也有人說她以暗示的方式施壓；就因果關係來說，當時員警即將開罰單，如果徐巧芯沒有出面跟員警理論，罰單就會開出了，如果她真的說出「不好意思違規停車」，不說一堆有的沒的，即使員警後來沒開罰單，也不致心中不平而上網抒發。

孫瑋芒最後也點出，徐巧芯的丈夫劉彥澧對員警的態度「很跩」，不僅沒有稱「警察先生」，也沒有說「請」，臨走時還向員警丟下一句話「我們看到就趕快出來開了啊」，讓他忍不住感嘆「一般小市民怎敢對員警如此強硬？」

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