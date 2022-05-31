飛官徐大鈞殉職 國中導師悲憶「他是班上的開心果」

殉職飛官徐大鈞的國中導師莊靖芬（中）聞訊十分錯愕難過。（校方提供）

2022/05/31 17:01

〔記者翁聿煌／新北報導〕空軍一台AT-3教練機今天上午在高雄岡山墜毀，飛官徐大鈞少尉不幸殉職，消息傳回徐大鈞在新北市新店區老家，家人已趕往高雄處理後續事宜，徐大鈞的畢業國中母校導師莊靖芬聞訊十分錯鍔，第一時間還以為是徐大鈞回學校要找她敘舊，不捨心情溢於言表。

新店區長朱思戎表示，已在第一時間和家屬取得聯繫，因家屬要趕往高雄處理相關事情，聲音聽來很憂慮哀傷，區公所已告知如果程序上或是其他需要協助的地方，都可以跟公所聯繫。

請繼續往下閱讀...

莊靖芬說，徐大鈞畢業於102學年，年紀輕輕就決定投身軍旅、報效國家，他報考中正預校，然後就讀空軍官校。徐大鈞就讀國中期間，三年的導師都是莊靖芬，師生情誼深厚，莊靖芬最難忘就是徐大鈞個性樂觀，是班上的開心果，課業成績也很不錯。

莊靖芬一聽到徐大鈞的名字，往日美好回憶就浮現腦中，上午校方聯絡她，第一時間還以為大鈞回來看老師，沒想到竟然是接到噩耗，讓她難過不已。

徐大鈞與父母住在青潭里的大型社區，附近早餐店的老闆娘說，她看著徐大鈞長大，印象中的徐大鈞乖巧有禮貌，每次放假都會去吃早午餐，她提到之前才聽徐父說兒子可以開飛機了，住家陽台上還有大國旗飄揚，看得出徐大鈞投身軍旅，家人都以他為榮，發生這樣的意外令人悲傷。

青潭里長林岑郁說，她與鄰長對徐家印象不深，但是聽到這個不幸的消息，會等徐家的人返回台北再前往關心慰問。

殉職飛官徐大鈞的國中畢業紀念冊上的身影，一如留給師長的印象，十分活潑開朗。（記者翁聿煌翻攝）

殉職飛官徐大鈞的國中導師翻出徐大鈞當年的畢業照，不捨之情溢於言表。（校方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法