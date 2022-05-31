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    關切台海安全 達克沃絲將拜會國防部

    蔡英文總統今日上午接見美國聯邦參議員達克沃絲訪團。（取自總統府Flickr）

    蔡英文總統今日上午接見美國聯邦參議員達克沃絲訪團。（取自總統府Flickr）

    2022/05/31 14:40

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）昨晚抵台訪問，外交部今表示，達克沃絲本身是參議院軍事委員會成員，一向非常關切台海議題，訪台期間除了總統、院長，也將拜會國防部，進行台海安全相關意見交換。

    達克沃絲一行人週一晚間抵台，是她在去年6月與參議員蘇利文（Dan Sullivan）及昆斯（Chris Coons）訪台後，時隔不到一年再度來訪。美國在台協會（AIT）說明，達克沃絲此次訪問是其印太地區訪問的其中一環；達克沃絲將與台灣資深領袖就美台關係、區域安全、貿易與投資、全球供應鏈及其他共同利益等重要議題交換意見。

    在達克沃絲訪問之際，中國解放軍昨罕見出動30架軍機侵擾台灣防空識別區。外交部北美司長徐佑典今在例會上表示，達克沃絲本身是參議院軍事委員會成員，一向非常關切台海議題，訪台期間除了總統、院長，也將和國防部就台海安全相關議題，進行意見交換。

    達克沃絲訪台前，才在5月26日提出「2022年強化台灣安全法案」（Strengthen Taiwan’s Security Act of 2022）；該法案支持台美加強協調因應台灣的安全情境，並提出強化台灣防衛戰力的具體作法。

    徐佑典也譴責共機擾台指出，中共軍機過去幾個月以來不時在台灣周邊領域進行軍事威脅行動，外交部譴責這樣的舉動；徐並強調，中共極權政府對台灣的武力威脅，只會更堅定台灣人民捍衛自由民主的意志，並吸引美國與更多民主夥伴對台灣的支持和對台海安全的重視。

    徐佑典並補充，達克沃絲也相當重視美台經貿關係，她曾力促美國政府將台灣納入印太經濟架構（IPEF），她認為，強化美國與夥伴間的經貿關係是反制中國經濟脅迫的最佳途徑，因此也將與主管經貿官員會晤。另在美國在台協會（AIT）安排下，達克沃絲也將和一些台灣廠商晤談，拓展她所屬的美國伊利諾州的商務與出口市場。

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