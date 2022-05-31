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    蔡英文接見達克沃絲口誤 對「烏克蘭」實施經濟制裁

    美國聯邦參議員譚美‧達克沃絲（Tammy Duckworth）（中）昨晚間搭機抵台。（資料照）

    美國聯邦參議員譚美‧達克沃絲（Tammy Duckworth）（中）昨晚間搭機抵台。（資料照）

    2022/05/31 12:54

    〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午在總統府熱烈歡迎去年來台宣布捐贈新冠疫苗的美國參議員達克沃絲。在談到台美合作支持烏克蘭、制裁俄羅斯時，蔡英文一時口誤稱：「台灣與美國都對烏克蘭實施經濟制裁，也提供烏克蘭協助」。

    達克沃絲去年6月與2名議員蘇利文及昆斯搭乘軍機旋風訪台，宣布美國將贈台75萬劑疫苗。蔡英文則在松山指揮部貴賓室接待。昨日達克沃絲再度來台，預計停留到6月1日。蔡英文今日上午在總統府接見。美國在台協會台北處長孫曉雅也在場。

    蔡英文表示，台灣和美國是彼此在印太區域重要的經濟安全夥伴，共同對抗疫情，也一起捍衛民主自由。今年初以來，俄羅斯入侵烏克蘭。接著蔡口誤說，「台灣與美國都對烏克蘭實施經濟制裁，也提供烏克蘭協助」。不過，府方的翻譯在翻成英文時，則將這個錯誤更正。

    總統府發言人張惇涵午間表示，稍早總統接見美國聯邦參議員達克沃絲訪團時，致詞有所口誤。總統實際上是表達：「俄羅斯入侵烏克蘭，台灣和美國都對『俄羅斯』實施經濟制裁，也提供烏克蘭協助。 」而台灣堅定支持烏克蘭，並參與國際社會對俄羅斯經濟制裁的立場向來一致，特此澄清。

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