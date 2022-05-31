為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    美參議員達克沃絲1年內2度訪台 民進黨：倍感親切

    謝佩芬歡迎達克沃絲1年內2度率團訪台。（資料照，民進黨提供）

    謝佩芬歡迎達克沃絲1年內2度率團訪台。（資料照，民進黨提供）

    2022/05/31 12:18

    〔記者陳政宇／台北報導〕美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）率團訪問台灣，民主進步黨發言人謝佩芬今（31）日表示，民進黨誠摯歡迎，高度友台的好朋友1年內2度率團來訪，讓我們倍感親切。

    謝佩芬說，去年6月，台灣疫情嚴峻之際，達克沃絲、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK），以及昆斯（Chris Coons, D-DE）等3位參議員專程搭乘軍機訪台，宣布捐贈台灣疫苗，達克沃絲參議員並強調「不會讓台灣孤軍奮戰」，他們當時展現的及時幫助與堅定情誼，讓台灣人民非常感動。

    謝佩芬表示，達克沃絲身為「參議院台灣連線」的成員，長期堅定支持台灣。例如，2021年7月提出、後納入《2022會計年度國防授權法》（NDAA 2022）通過立法的「台灣夥伴法案」（Taiwan Partnership Act），以及上禮拜提出的「2022年強化台灣安全法案」（Strengthen Taiwan’s Security Act of 2022），都是她的提案，民進黨對此深表感謝。

    對於達克沃絲再度來訪，謝佩芬進一步強調，民進黨非常歡迎，很高興這次達克沃絲在台灣有更充裕的時間，親眼見證台灣對民主、自由、人權的堅持，並為台美友好的情誼再添佳話。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蔡英文盼深化台美經貿 美參議員達克沃絲：與台灣站在一起
    2022/05/31 12:14

    蔡英文盼深化台美經貿 美參議員達克沃絲：與台灣站在一起
    去年專程送疫苗 美參議員達克沃絲再訪台
    2022/05/31 05:30

    去年專程送疫苗 美參議員達克沃絲再訪台

    台南捷運藍線推動 捷運公園宅搶手
    美參議員達克沃絲率團抵台 不到1年二度來訪展現台美夥伴關係
    2022/05/30 20:50

    美參議員達克沃絲率團抵台 不到1年二度來訪展現台美夥伴關係
    砲轟中國封鎖台灣！達克沃絲曝：美贈台疫苗目標400萬劑
    2021/08/12 09:44

    砲轟中國封鎖台灣！達克沃絲曝：美贈台疫苗目標400萬劑

    歐洲風機商盼政府業者溝通協調
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播