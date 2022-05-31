美參議員達克沃絲1年內2度訪台 民進黨：倍感親切

謝佩芬歡迎達克沃絲1年內2度率團訪台。（資料照，民進黨提供）

2022/05/31 12:18

〔記者陳政宇／台北報導〕美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）率團訪問台灣，民主進步黨發言人謝佩芬今（31）日表示，民進黨誠摯歡迎，高度友台的好朋友1年內2度率團來訪，讓我們倍感親切。

謝佩芬說，去年6月，台灣疫情嚴峻之際，達克沃絲、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK），以及昆斯（Chris Coons, D-DE）等3位參議員專程搭乘軍機訪台，宣布捐贈台灣疫苗，達克沃絲參議員並強調「不會讓台灣孤軍奮戰」，他們當時展現的及時幫助與堅定情誼，讓台灣人民非常感動。

請繼續往下閱讀...

謝佩芬表示，達克沃絲身為「參議院台灣連線」的成員，長期堅定支持台灣。例如，2021年7月提出、後納入《2022會計年度國防授權法》（NDAA 2022）通過立法的「台灣夥伴法案」（Taiwan Partnership Act），以及上禮拜提出的「2022年強化台灣安全法案」（Strengthen Taiwan’s Security Act of 2022），都是她的提案，民進黨對此深表感謝。

對於達克沃絲再度來訪，謝佩芬進一步強調，民進黨非常歡迎，很高興這次達克沃絲在台灣有更充裕的時間，親眼見證台灣對民主、自由、人權的堅持，並為台美友好的情誼再添佳話。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法