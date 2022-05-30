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    美參議員達克沃絲率團抵台 不到1年二度來訪展現台美夥伴關係

    美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth，中）晚間搭機抵台，外交部次長曾厚仁（右三）前往桃園機場接機。（記者朱沛雄攝）

    美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth，中）晚間搭機抵台，外交部次長曾厚仁（右三）前往桃園機場接機。（記者朱沛雄攝）

    2022/05/30 20:50

    〔記者呂伊萱／台北報導〕去年曾專程訪台宣布贈台疫苗數額的美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth），今晚再次率團訪台，將停留至6月1日。外交部說明，訪團在台期間將晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌及經濟部長王美花，並接受外交部長吳釗燮款宴，雙方將就台美關係各項重要議題深入交換意見。

    達克沃絲一行人晚間搭乘商務班機抵台，外交部政次曾厚仁代表我國政府前往接機。這是達克沃絲繼於去年6月與參議員蘇利文（Dan Sullivan）及昆斯（Chris Coons）搭乘軍機訪台後，時隔不到一年再度訪問台灣。

    美國在台協會（AIT）說明，達克沃絲這次訪問是她在印太地區訪問的其中一環；達克沃絲將與台灣資深領袖就美台關係、區域安全、貿易與投資、全球供應鏈及其他共同利益等重要議題交換意見。

    外交部今發布新聞稿表達誠摯歡迎，外交部說，美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）等重量級國會議員4月訪台，1個多月後美方再度有參議員來台，展現美國國會對台灣的高度重視與堅定支持，相信達克沃絲來訪有助深化台美關係的緊密合作夥伴關係。

    外交部說，達克沃絲對台灣高度友好，去年台灣急缺疫苗時，達克沃絲代表美國政府專程來訪，宣布贈台疫苗，協助抗疫。此外，達克沃絲多次在聯邦參議院推動或連署友我議案，例如最近提出「2022年強化台灣安全法案」（Strengthen Taiwan’s Security Act of 2022），以及去年提出「台灣夥伴法案」（Taiwan Partnership Act），日前也和其他參議員一同致函拜登總統，呼籲將台灣納入「印太經濟架構」（IPEF）。

    美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth，中）晚間搭機抵台。（記者朱沛雄攝）

    美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth，中）晚間搭機抵台。（記者朱沛雄攝）

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