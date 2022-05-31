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    AT-3教練機失事 空軍參謀長：官校飛行訓練暫停

    空軍參謀長黃志偉出面說明事件經過。（記者羅沛德攝）

    空軍參謀長黃志偉出面說明事件經過。（記者羅沛德攝）

    2022/05/31 11:32

    〔記者吳書緯／台北報導〕空軍官校1架AT-3教練機，今天上午8點3分起飛進行飛行訓練，5分鐘後教練機光點消失，隨後被發現墜落在高雄岡山區田厝一路附近，警消單位趕往搜救，確認機上學官少尉徐大鈞已死亡。空軍司令部召開臨時記者會，空軍參謀長黃志偉中將說明，空軍官校飛行指揮部的基本組、戰鬥組、空運組，所有的飛行訓練都暫時停止。

    據指出，空軍司令劉任遠上將、副司令孫連勝中將都已趕赴高雄指揮、處置此事AT-3教練機失事的後續相關。

    黃志偉簡報表示，空軍官校所屬AT-3型機，機號0852由少尉徐大鈞駕駛，進行單飛訓練，今早8點3分岡山起飛，8點6分於機場東北約5浬處東北處失聯，經本軍極力搜救，仍不幸接獲岡山消防分隊通報於岡山區田厝一路前空地發現飛機殘骸及飛行員忠骸。

    針對徐大鈞今天的飛行科目，黃志偉解釋，徐大鈞今天是進行「單飛科目」，也是第二次的航線單飛，空軍官校戰鬥組的學官經過第一階段鑑定合格，會做第一次單飛，之後再經過相當訓練，進行第二次單飛科目。

    黃志偉說，徐大鈞在5月18日第一次單飛合格，今天在單飛前，由教官帶飛做三次起落，確定正常才下飛機，在空中執行單飛航線，讓徐大鈞進行飛機基本起落。

    然而，黃志偉說，徐大鈞所駕駛的AT-3，在外三邊準備加入機場衝場就失聯，還沒做第一次觸地重飛的動作，在報到點上報告飛機狀況正常，接著就光點消失。

    AT-3 訓練機（機號852）於田厝里墜機。（讀者提供）

    AT-3 訓練機（機號852）於田厝里墜機。（讀者提供）

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