李鴻鈞走馬上任監察院副院長 陳菊勉榮辱與共

新任監察院副院長李鴻鈞表示，從立院老兵變成監院新兵，將秉持著用心、努力，盡全力扮演好角色。（記者塗建榮攝）

2022/05/30 12:13

〔記者吳書緯／台北報導〕監察院今舉行副院長李鴻鈞就職歡迎會，監察院長陳菊表示，台灣希望能與跟全世界的民主國家一樣，追求三權分立，但這涉及憲政改革，在此之前要讓監察院讓人民重新信賴，希望借重李鴻鈞的專業、經驗一起努力，大家榮辱與共；李鴻鈞說，從立院老兵變成監院新兵，將秉持著用心、努力，盡全力扮演好角色。

立法院院會24日行使監察院副院長李鴻鈞同意權，在民進黨團決議一致支持，民眾黨團也支持、國民黨團開放投票下，李鴻鈞獲得99張同意票，獲國會通過擔任監察院副院長。

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陳菊致詞表示，監院有2年時間副院長處於懸缺狀態，感謝總統蔡英文一直在徵求社會不同意見，來遴選最適合人選，當決定提名李鴻鈞時，前立法院長王金平、立法院民進黨團總召柯建銘等人，不分黨派都予以讚聲，當她去拜訪親民黨主席宋楚瑜時，也欣然同意「割愛」李鴻鈞，宋認為只要對國家有幫助，樹立監察院超越黨派、追求中立的立場。

陳菊表示，監察院應該作為台灣國家的良心、做弱勢人民的依靠，整飭官箴、澄清吏治，雖然在理想目標上，台灣希望跟全世界的民主國家一樣，追求三權分立，但這要牽涉很多憲政改革，也要立院四分之三的同意，難度很高，在追求三權分立還沒完成之前，現階段要讓監察院讓人民重新信賴。

李鴻鈞說，感謝蔡總統對他的信任，過去立法院的好朋友對他行使同意權，雖然獲得跨黨派支持，但這是很大的壓力，將秉持用心、努力，盡全力扮演好的角色。

李鴻鈞說，長期對監察院、立法院這個區域很熟悉，在立法院是一個老兵，跨過鎮江街到了監院就成新兵，監委是獨立行使職權，但監院是大家庭，也是一個團隊，「天下是一個人做不完」，若有人被批評，也是監察院要去承擔的，過去2年沒有副院長的情況下，陳菊扛起許多責任，也希望陳菊接下來能「儘量交代」任務給他，一起努力。

監委趙永清致詞說，他與李鴻鈞都擔任過五屆立委、父執輩都在地方服務，都很有緣，期勉熟稔日本的李鴻鈞，能夠像美國職棒大聯盟的日本球星大谷翔平一樣，在副院長位置上能成為「二刀流」，在監院內部整合大家共識，像桶箍一樣團結大家，對外則是為民眾發聲、興利除弊。

監察院長陳菊（左）、副院長李鴻鈞（右）30日一同出席歡迎會，懸缺近兩年的副院長職缺正式劃下句點。（記者塗建榮攝）

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