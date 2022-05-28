移除中正紀念堂銅像？蔣萬安：現有基礎不容更動

國民黨台北市長參選人蔣萬安受邀參與松山霞海城隍廟快篩劑發送，會後受訪。（記者方賓照攝）

2022/05/28 10:31

〔記者陳昀／台北報導〕行政院促轉會30日將解散，代理主委葉虹靈昨向行政院長蘇貞昌遞交任務總結報告，其中提出中正紀念堂轉型中長程六年計畫，先前也建議移除大廳蔣介石銅像等。曾拋出「台灣建設紀念館」方案的國民黨台北市長參選人蔣萬安今對此表示，現有基礎不容任何更動，本土確診和死亡人數持續升高，難道這是政府現在要優先處理的事？政府是吃飽太閒嗎？

蔣萬安上午受邀參與松山霞海城隍廟快篩試劑發送，被問及促轉會建議移除蔣介石銅像時回應，中正紀念堂是所有民眾共同記憶，也是歷史一部份，絕對不容許任何個人、政黨或少數官員任意、片面決定它的改變，希望能在現有基礎下共同討論加入其他元素，但現有基礎不容任何更動。

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他說，更何況現在疫情嚴峻，昨天本土確診突破9.4萬人，中重症高達343例、死亡126例，雙創歷史新高，難道這（指中正紀念堂轉型）是政府現在要優先處理的事嗎？政府是吃飽太閒嗎？

此外，蔣萬安昨提出，未來「雙城論壇」的舉辦前提就是中共不再擾台、對台灣釋出善意，且雙方地位要對等3項前提，他今進一步表示，民眾都樂見台北市與各個城市交流互動，但共軍擾台不利兩岸交流，民眾非常清楚，台北市議會先前也有相關決議。

中正紀念堂大廳蔣介石銅像。（資料照）

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