施明德再轟促轉會：奮鬥史是勲章不是犯罪記錄 替我平反的是我自己

前民進黨主席施明德再轟促轉會撤銷對他的有罪判決，強調奮鬥史是勲章不是犯罪記錄，「替我平反的是我自己！」（圖取自施明德臉書）

2022/05/27 10:42

〔記者李欣芳／台北報導〕促轉會日前公布最新一波刑事有罪判決撤銷名單，包含美麗島事件案等，撤銷施明德、林義雄等人刑事有罪判決，引發施明德反彈，批評促轉會「平反」有罪判決作法邪惡，否定了苦難的一代人所有的犧牲，施明德於臉書再度砲轟促轉會，指40年來早已沒有人視他與林義雄兩人為罪犯。「我們的奮鬥史是我們的勲章，不是我們的犯罪記錄」、「替我平反的人，是我自己，縱然我付出了高昂的代價」。

施明德並指出，動機不正，人選不對。是促轉會失敗的主因。促轉會4年來的作為，外界已多所指責、批評。持平而論，它有錯的，也有對的。只是對的部分大都無涉本質及原則的。這完全曝露主事者欠缺大方向，大格局，大氣度，只知政治正確，為掌權集團服務，忠心不二。有這種心態，自然不可能做好該機構的使命的。

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對於施明德連日來的批評，促轉會發言人陳雨凡回應說「尊重施明德的想法，但希望外界能理解平復的意義」。

施明德在臉書上說明，他對促轉會早已絕望，不想再一一批判。這次惹火他的是，它在臨終時的「遺作」：以司法不公之名，再次平反施明德、林義雄，並又要宣告撤銷其罪名。「它的邪惡性在於：在該會人士心中，在三天之前，在他們沒有宣告撤銷林義雄先生和我罪名之前，他們仍視我們是罪犯，是叛亂犯，是惡人」。他們沒有理解，面對不義，「挺身而出」的必要性，與正當性，在任何時代、社會、法治體系，皆存。

施明德說，大前天他已斥責促轉會要去除林義雄先生和他的「罪名」，已指出他們的邪惡處，顕然他們還是不懂。此刻，他只得更露骨地說：「在台灣歷史上，我們是替台灣人民追求自由、民主和人權的奉獻者、貢獻者。我們自始不是罪犯。我們行為的正當性與高貴性，不需要任何時代執政當局的法律評審，只有良心是我們的依靠，只有上帝是我們的最終審判者。在不義的時代，世俗的法律常常與上帝的律法相違背。我相信任何時代都有他不義的一面，考驗著當代人的良知」。

施明德表示，「在政治上，不管那個領域，40年來早已沒有人視我們兩人為罪犯。我們的奮鬥史是我們的勲章，不是我們的犯罪記錄。我們行遍天下，未受歧視，常享禮遇。」

施明德說，在法律上，蔣經國與李登輝擔任總統時，都曾對他提出減刑與假釋。他兩次都拒絕了。之所以拒絕，是因為他始終認為，施明德、林義雄，與所有美麗島被告，都是無罪的；「國民黨政權對我們的判決與監禁是錯的。為了堅持我的信念，反抗暴政」，他持續無限期絕食長達4年7個月，承受當局3千多次鼻胃管灌食的痛苦，目的正是要脅迫政府承認錯誤。為此，陪同他絕食的兄長施明正，在1988年付出了性命。後來李登輝被迫在1990年5月20日行使憲法特赦權，宣告美麗島事件判決無效，『我以無罪之身離開被『綁架』處」。

「我必須說，我的尊嚴，我的自由，我的榮譽，我的無罪，都是我和我的大哥施明正用生命和苦難爭取得來的！」，施明德說，自由永遠是反抗者的戰利品，絕不是掌權者的恩賜物，「替我平反的人，是我自己，縱然我付出了高昂的代價」。

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