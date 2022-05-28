促轉會任務總結報告：建議汰換威權象徵 國幣改版去蔣化

促轉會階段任務將到期，27日舉行「促進轉型正義委員會任務總結報告遞交儀式」，圖為代主委葉虹靈。（資料照）

2022/05/28 09:26

〔記者李欣芳／台北報導〕促轉會向行政院提出任務總結報告，有關作為國幣的新台幣有前總統蔣中正的威權統治者肖像如何處理？促轉會首度提出明確建議表示，未來國幣改版時應評估停止使用具有侵害人權紀錄之威權統治者肖像，逐年汰換：蔣中正既為破壞民主憲政體制、行使國家暴力與侵害人權之威權統治者，不宜維持其肖像作為我國國幣圖樣。

促轉會將在本月30日解散，代理主委葉虹靈已向行政院長蘇貞昌遞交長達177萬字的任務總結報告，在這份報告中，促轉會表示，依促轉條例第2條，國幣威權統治者之圖樣屬於威權象徵，但現行條例對威權象徵的處置規範並未及於國幣，本會僅依專家諮詢會議結論並考量現實條件，對未來國幣改版提出3項原則性建議：

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（1）應評估停止使用具有侵害人權紀錄之威權統治者肖像，逐年汰換：蔣中正既為破壞民主憲政體制、行使國家暴力與侵害人權之威權統治者，不宜維持其肖像作為我國國幣圖樣。

（2）應呈現台灣文化獨特性與進步價值：國幣圖案建議彰顯我國自然景觀、文化歷史之獨特性，同時也應兼顧族群融合、性別平等、生態保育等進步價值。

（3）應在國幣圖案設計納入民主參與機制：國幣圖案既作為對內凝聚認同、對外代表共同價值之象徵，應在圖案設計過程中納入民間意見，可邀請公民團體或社會大眾對國幣上應該出現的元素提供意見，透過互動與社會溝通以凝聚國家認同。

促轉會表示，曾在108年3月7日、5月30日召開2次國幣改版評估專家諮詢會議，與會專家表示，國幣上的紀念圖案，對內具有凝聚國民認同，代表一國共同歷史觀及社會共享價值；對外則是藉由貨幣流通與世界溝通，彰顯本國文化。新台幣發行以來，主要選用孫文、蔣中正頭像作為國幣代表圖案。這種獨尊政治領袖、甚至以具有人權爭議紀錄的軍事強人為幣面圖像的做法，並非民主國家的慣有原則。

與會專家認為，就貨幣所彰顯的公共性及國家代表意義而言，蔣中正既為促轉條例第3條第1款所定義威權統治時期之威權統治者，尚將其頭像刻製於法定流通貨幣上，形同默認威權統治者仍然作為對內凝聚認同、對外代表共同價值之象徵，實有悖於民主憲政秩序之基本價值。

報告中提及，央行所宣稱之國幣改版耗費鉅資之說，或可再商榷與評估，惟依促轉條例之規範精神，貨幣上的威權統治者肖像仍應整體得到適當處置。

促轉會建議未來國幣改版不宜維持蔣中正肖像作為我國國幣圖樣。（圖翻攝自促轉會任務總結報告）

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