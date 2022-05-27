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    民進黨新世代聯盟批林姿妙 「縣政空空」林陣營反嗆出動側翼影響選舉

    民進黨宜蘭新世代參政聯盟今天抨擊縣長林姿妙「跑攤跑四年，縣政空空空」。（記者游明金攝）

    民進黨宜蘭新世代參政聯盟今天抨擊縣長林姿妙「跑攤跑四年，縣政空空空」。（記者游明金攝）

    2022/05/27 13:58

    〔記者游明金／宜蘭報導〕選舉攻防！民進黨宜蘭新世代參政聯盟今天抨擊，縣長林姿妙「跑攤跑四年，縣政空空空」，聲勢已逐漸下滑。林姿妙競選團隊發言人黃琤婷說，民進黨用官司打擊林姿妙縣長，現在又出動側翼全面攻擊，企圖影響選舉。

    民進黨新世代參政聯盟今天召開「妙妙姨不廉能，新世代不能忍」記者會；頭城鎮縣議員參選人林詩穎說，年輕人對於林姿妙行政與執行能力不信任與充滿問號，經濟跟交通是宜縣重要議題，縣民也未感受到縣府具體作為。

    冬山鄉縣議員參選人林佩瑩指出，林姿妙涉嫌貪污案件，不對縣民說清楚講明白，只會喊政治迫害，之前更透過特定媒體操作高民調假象，跟韓國瑜當初選總統手法一模一樣。

    宜蘭市縣議員參選人黃惠慈表示，宜蘭生育補助全國最低、失業率全國第二、平均薪資倒數第五、房價所得比僅次雙北及台中，全國第四，也難怪有超過一半民眾不願意支持其連任。

    頭城鎮長參選人林瑞文認為，林姿妙聲勢下滑，最主要原因在於清廉，行政首長最基本要求就是清廉，這是民眾最不信任的。蘇澳鎮縣議員參選人謝正信說，林姿妙要拚出宜蘭好生活，而不是拚出她家族的好生活。

    林姿妙競選團隊發言人黃琤婷說，民進黨為了打擊林姿妙縣長，不但動用國家機器，更出動網軍、側翼，可以說是傾全黨之力，開始對縣長全面攻擊，精心設局企圖影響民調、影響選舉。

    黃琤婷強調，林姿妙縣長在全面追殺狀況下，持續落實各項政見與選舉承諾，例如班班有冷氣、高鐵延伸宜蘭、一鄉鎮一親子館、成立青年事務科等，都獲得民眾認同與支持。

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